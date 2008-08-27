تالار بزرگ شهر کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در مراسم افتتاح این مجتمع گفت: عملیات اجرایی پروژه‌های زیادی در گذشته پایه‌گذاری شده است اما برخی از آنها به دلایلی به عرصه تمکین و بهره‌برداری نرسیدند که از آن جمله پروژه تالار انتظار بود.

وی نامگذاری مجتمع انتظار را نشانی از تمسک جویی از فرهنگ انتظار برشمرد و تصریح کرد: انتظار می رود در این مجتمع شاهد اجرای برنامه هایی خاص فرهنگی با رویکرد معنوی وانتظار باشیم.

رجبی افتتاح سه مجتمع فرهنگی و چندین کتابخانه در سال گذشته را حرکتی در جهت جنبش سخت افزاری دانست وبیان داشت : امیدواریم در کنار اهمیت و همیت تمامی افراد در این بخش شاهد جنبش نرم افزاری نیز باشیم.

در ادامه سعید مرادی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نیز مقوله فرهنگ در کشور و استان را با اهمیت توصیف کرد وگفت: ایجاد فضاها و مجتمع‌های فرهنگی در صورت اجرای صحیح باعث ارتقاء جامعه و توانمندی فرهنگ آن خواهد شد.

وی اعتبارهزینه شده برای احداث این مجتمع را 62 میلیارد و 900 میلیون ریال اعلام وخاطر نشان کرد: احداث این مجتمع در راستای سیاستهای دولت در جهت ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ جامعه و گسترش فرهنگ معنویت صورت گرفت.

مجتمع فرهنگی انتظار در زمینی به مساحت 22 هزارمترمربع و زیربنای هفت هزار و 400 مترمربع احداث شده و شامل سالنهای اصلی آمفی تئاتر ، سینما ، کنفرانس ، کتابخانه ، نمایشگاه ، رستوران تالار ، نمایشگاه تابستانی و پارکینگ می باشد.