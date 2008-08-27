  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

تالار بزرگ شهر کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: همزمان با پنجمین روز ازهفته دولت تالار بزرگ شهر کرمانشاه (مجتمع فرهنگی انتظار) بعد از ظهر چهارشنبه با حضور استاندار کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در مراسم افتتاح این مجتمع گفت: عملیات اجرایی پروژه‌های زیادی در گذشته پایه‌گذاری شده است اما برخی از آنها به دلایلی به عرصه تمکین و بهره‌برداری نرسیدند که از آن جمله پروژه تالار انتظار بود.

 

وی نامگذاری مجتمع انتظار را نشانی از تمسک جویی از فرهنگ انتظار برشمرد و تصریح کرد: انتظار می رود در این مجتمع شاهد اجرای برنامه هایی خاص فرهنگی با رویکرد معنوی وانتظار باشیم.

 

رجبی افتتاح سه مجتمع فرهنگی و چندین کتابخانه در سال گذشته را حرکتی در جهت جنبش سخت افزاری دانست وبیان داشت : امیدواریم در کنار اهمیت و همیت تمامی افراد در این بخش شاهد جنبش نرم افزاری نیز باشیم.

 

در ادامه سعید مرادی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نیز مقوله فرهنگ در کشور و استان را با اهمیت توصیف کرد وگفت: ایجاد فضاها و مجتمع‌های فرهنگی در صورت اجرای صحیح باعث ارتقاء جامعه و توانمندی فرهنگ آن خواهد شد.

 

وی اعتبارهزینه شده برای احداث این مجتمع را 62 میلیارد و 900 میلیون ریال اعلام وخاطر نشان کرد: احداث این مجتمع در راستای سیاستهای دولت در جهت ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ جامعه و گسترش فرهنگ معنویت صورت گرفت.

 

مجتمع فرهنگی انتظار در زمینی به مساحت 22 هزارمترمربع و زیربنای هفت هزار و 400 مترمربع احداث شده و شامل سالنهای اصلی آمفی تئاتر ، سینما ، کنفرانس ، کتابخانه ، نمایشگاه ، رستوران تالار ، نمایشگاه تابستانی و پارکینگ می باشد.

کد مطلب 739849

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها