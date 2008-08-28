مسلمانان میلان از استادیوم ورزشی برای اقامه نماز نیز محروم شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، احمد از ساکنان شهر میلان و یکی از فعالان مسلمان این کشور در این رابطه اظهار داشت: ما تنها تا پایان ماه سپتامبر می توانیم از استادیوم ورزشی برای اقامه نماز ظهر روز جمعه استفاده کنیم و پس از آن باید به دنبال محل دیگری باشیم.

این وضعیت پیچیده برای مسلمانان میلان از بیش از یک ماه پیش آغاز شد، زمانی که شهرداری به مرکز فرهنگی اسلامی میلان که دستور داد مسجد خود را به خارج از شهر منتقل کند. این مسجد پیشتر از یک پارکینگ به مسجد تبدیل شده و طی بیست سال گذشته ظرفیت پذیرش 4 هزار مسلمان را داشت.

این تصمیم به دنبال شکایت ساکنانی شکل گرفت که اظهار داشتند نماز جمعه مسلمانان به اختلال عمومی و افزایش بار ترافیک منتهی می شود.

از آن زمان تاکنون مسلمانان برای اقامه نمازجمعه از استادیوم شهر استفاده کرده اند که هر هفته چهار پنجم از اجاره آن را شهرداری پرداخته کرده است.

این درحالی است که شهرداری اعلام کرده که استادیوم برای اقامه نماز جمعه تنها چهار هفته دیگر قابل استفاده است و از این پس هر فرد باید برای ورود به استادیوم مبلغی پرداخت کند.

علی ابو شوایما رئیس مرکز اسلامی میلان اعتقاد دار این رویکرد از سوی شورای شهر میلان انعطافی در مقابل فشارهای جناح راستی است که در آن میان می توان به تلاشهای اخیر حزب لیگ شمالی مبنی بر ممانعت در ساخت مسجد در ایتالیا با ارائه یک لایحه که قرار است هفته آینده به پارلمان ارائه شود اشاره کرد.

به دنبال اعلام مقامات شهری میلان مسلمانان اظهار داشته اند که یافتن محل دیگری برای اقامه نماز کار ساده ای نیست و اگر آنها بخواهند ارزان ترین محل را در شهر برای اقامه نماز در اختیار داشته باشند باید مبلغ قابل توجهی برای آن باید پرداخت کنند.

ایتالیا دارای جمعیت 2/1 میلیونی مسلمان است که براساس آمار غیر رسمی 20 هزار نفر از آنها را تازه مسلمانان تشکیل داده اند، اما از نظر قدرت اسلام در میان سایر ادیان الهی کمتر است. چرا که برخلاف یهودیت، بودیسم و برخی از فرقه های پروتستان، اسلام از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده است.