تشخیص سرطان پوست با بو کردن تومورهای بدخیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دانشمندان آمریکایی دریافته اند نوع رایجی از سرطان پوست را می توان با استفاده از بوی شیمیایی مشخصی که در هوا منتشر می کند درمان نمود.
دانشمندان مرکز Philadelphia's Monell Center در تازه ترین بررسیهای خود از هوای اطراف توده های سرطانی پوستی نمونه برداری کرده و دریافتند که تفاوتهای فاحشی با نمونه های گرفته از پوست سالم دارد.
دانشمندان این پروژه گفتند با استفاده از این یافته جدید می توان تکنیکی مؤثر و ارزان قیمت برای شناسایی و درمان سرطانهای پوستی ارائه کرد.
به گفته این دانشمندان پوست همه انسانها مواد شیمیایی از خود منتشر می کنند که "ترکیبات ارگانیک فرار" نام دارد که بسیاری از آنها معطر نیز هستند.
بر اساس گزارش بی.بی.سی، دانشمندان دیگری در سراسر دنیا نیز هم اکنون در تلاش هستند تا "بوی" سرطانهای را مورد بررسی قرار دهند.
یکی از این گروهها که در انگلیس فعال است با استفاده از سگهای آموزش دیده به شناسایی برخی سرطانها با استفاده از بو کردن ادرار افراد حامل آنها هستند.
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