احتمال صدور حکم اعدام برای قذافی در پرونده امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اتهامات علیه معمر قذافی رهبر لیبی و شش لیبیایی دیگر در کیفرخواست صادره از سوی سمیح الحاج قاضی تحقیق آمده است.

گفتنی است که امام موسی صدر سوم شهریور سال 1357 ( تابستان سال 1978) و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی معمر قذافی رهبر لیبی وارد این کشور شد، اما در روز 9 شهریور ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی بدست نیامده است

کیفرخواست یاد شده همچنین خواستار "حکم جلب قذافی" و شش لیبیایی و "انتقال آنها به بازداشتگاه شورای قضایی لبنان در بیروت" شده است.

به موجب این کیفرخواست، پرونده به شورای قضایی بالاترین نهاد قضایی لبنان ارجاع خواهد شد که احکام آن الزام آور است.

قذافی در این کیفر خواست به "تحریک آفرینی برای ربودن و سلب آزادی امام موسی صدر و همراهانش" مطابق ماده های 965/ 218 قانون مجازات های لبنان متهم شده است که به گفته منابع قضایی، مجازات آن به حد حبس ابد می رسد و شش متهم دیگر نیز به "شرکت" در این اقدام متهم شده اند.

کیفرخواست اقدام قذافی را "از سویی برانگیختن جنگ داخلی درلبنان و تشویق به درگیری طائفه ای میان لبنانی ها از طریق ناپدید کردن امام موسی صدر و همراهانش دانسته است که در ماده دوم قانون 11/1/1958 (یعنی قانون مبارزه با تروریسم) جرم تلقی می شود" و به گفته منابع قضایی یاد شده، مجازات آن تا حد اعدام می رسد.

در این کیفرخواست آمده است، اتهامات بعد از آن صادر شد که "بدون هیچ شک و تردیدی روشن شده که امام موسی صدر و همراهانش در سفر خود به لیبی بنا به دعوت رسمی مسئولان این کشور برای نشست با قذافی، این کشور را بعد از دیدار با رهبر این کشور در 31 اوت 1978 ترک نکرده اند".

در این کیفرخواست آمده است: قذافی در سخنرانی خود در شهر سبها در 31 اوت سال 2002 میلادی به ناپدد شدن امام موسی صدر و همراهانش در لیبی اذعان کرد و تحقیقات مسئولان ایتالیایی ثابت کرده است کسانی که وارد ایتالیا شدند امام موسی صدر و همراهانش نبوده اند بلکه اشخاص بدل بوده اند.

قاضی الحاج در فوریه گذشته در ابلاغی به رهبر لیبی خواستار بازخواست وی درباره پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر شد.

قانون لبنان به قاضی اجازه می دهد که حکم بازداشت غیابی را درحق کسی که بعد از ابلاغ به وی از حضور در دادگاه خودداری می کند، صادر کند.

دادگاه لبنان در سال 2004 میلادی پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر را بعد از شکایت جدید خانواده امام موسی صدر و بستگان همراهان وی بار دیگر به جریان انداخت.