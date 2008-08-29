شهرداری بر تعامل با دولت برای حل مشکلات مردم تاکید دارد

مهندس جعفر تشکری هاشمی در خصوص مشکلات پیش روی کلانشهر تهران در روزهای آغاز سال تحصیلی جدید، به خبرنگار مهر گفت: بنای شهرداری بر این است که در همه حالات نسبت به رفع معضلاتی که دولت با آنها مواجه است و بر زندگی مردم تاثیر جدی دارد، با همکاری و تعامل و تلاشی که از عهده این مجموعه بر می آید، اقدام کند و آنها را به حداقل برساند.

وی با اشاره به کمکهای شهرداری تهران در بخشهایی همچون جایگاههای سوخت، برق، آب و فاضلاب و...، افزود: انتظار ما این است که نتیجه این همکاریها منجر به کاهش مشکلات شهروندان شود.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه بروز برخی مشکلات همچون خشکسالی در کشور ناخواسته وغیرقابل پیش بینی است، تصریح کرد: نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند به تنهایی همه مشکلات را از پیش رو بردارد.

تشکری هاشمی گفت: شهرداری بر تعامل بر دولت اصرار دارد و از همین رو آنچه در توان دارد برای همکاری با دولت صرف می کند و امیدواریم این معضلات به حداقل برسد.