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۱۱ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۰

اختصاصی مهر /

معرفی معاونین جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به شورای عالی

معرفی معاونین جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به شورای عالی

معاونین جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه توسط مدیر حوزه به شورای عالی حوزه علمیه قم پیشنهاد شده اند که این شورا معرفی معاونان جدید را در دستور کار خود دارد.

مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با  اعلام این خبر گفت : اسامی معاونین جدید مرکز مدیریت توسط مدیر حوزه به صورت کتبی به شورای عالی حوزه پیشنهاد شده است که تا پس از تایید این شورا، معاونین جدید مرکز فعالیت خود را آغاز کنند.

حجت الاسلام امینی افزود: در اسامی پیشنهادی، اسامی تعدادی از معاونین قبلی همراه با معرفی اعضای جدید پیشنهاد شده و شورای عالی نیز تعیین معاونین جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

تاکنون و در احکام موقت صادر شده از طرف  آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم، حجت الاسلام جمشیدی به عنوان قائم مقام، علی عماد به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و محسن خلج به عنوان سرپرست معاونت مالی و اداری منصوب شده اند.

کد مطلب 739924

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