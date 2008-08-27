هشدار انگلیس درباره افزایش تنشها بین کی یف و مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوید میلی باند وزیر خارجه انگلیس، امروز چهارشنبه در دیدار از کی یف اعلام کرد: اوکراین نباید مثل گرجستان به روسیه برای حمله به این کشور بهانه دهد.

اوکراین هم مثل گرجستان از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی است و تلاش این کشور به عنوان یک همسایه استراتژیک روسیه، برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا، مسکو را به شدت عصبانی کرده است.

درگیری ها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد