نگهداري جوانان بزهكار در مراكز شبانه روزي خطرناك است

مدير كانون اصلاح و تربيت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه 54 درصد جوانان بزهكار كمتر از 10 روز در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند اما اين مدت زمان نيز مي تواند براي جوانان خطرناك باشد .

منصور مقاره عابد ادامه داد : نگهداري از جوانان بزهكار در هر موسسه و مركز شبانه روزي با توجه به امكان الگو پذيري جوانان از يكديگر ، خطرناك است و بايد به نحوي از نگهداري جوانان بزهكار در خوابگاههاي شبانه روزي بكاهيم .

وي گفت : بايد تا حد امكان مجازاتهاي سبك و يا فعاليت در اموري خاص را جايگزين مجازاتهاي حبس كنيم و مانع ورود و نگهداري اين افراد براي مدت طولاني در اين مراكز شويم .

وي تصريح كرد : گرچه كانون اصلاح و تربيت مي تواند در آموزش و تربيت جوانان بزهكار مكان مناسبي باشد اما تجربه نشان داده است كه نگهداري اين افراد براي مدت طولاني در كانون به نوعي باعث افسردگي و بروز مشكلات روحي و رواني در بين جوانان مي شود.

مدير كانون اصلاح و تربيت خاطر نشان كرد : اكثر جوانان بزهكار در روزهاي ابتدايي كه وارد كانون اصلاح و تربيت مي شوند با مشكلات روحي و رواني شديد مواجه مي شوند و حتي پس از خروج نيز تا سالها با اين مشكلات مواجه هستند كه اين مسئله ايجاب مي كند تا در حد امكان از ورود جوانان به كانون اصلاح و تربيت بكاهيم .