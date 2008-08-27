به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در پی نامه‌نگاری و گفتگوهای نوریزاد با رسانه‌ها، غلامرضا فرجی مسؤل پخش فیلم سازمان سینمایی سوره گفت: تمام موارد تبلیغی فیلم از قبیل طراحی و نصب پوستر و بیلبورد و ساخت و پخش آنونس و تیزر "پرچم‌های قلعه کاوه" با هماهنگی و نظارت آقای نوریزاد انجام شده است.

به گفته فرجی، بیلبوردهای فیلم برخلاف گفته‌های نوریزاد در نقاط پرتردد شهر نصب شده و آنچه وی درباره حذف نمایش تیزر‌های تلویزیونی این فیلم گفته خلاف واقع است. از 10 میلیون تومان قرارداد پخش تیزر "پرچم‌های قلعه کاوه" ساخته بهزاد بهزادپور مبلغ چهار میلیون و 600 هزار تومان برای 18نوبت پخش تا اول شهریور هزینه شده و تیزر فیلم باز هم از تلویزیون پخش می‌شود.

وی گفت: پوستر فیلم با طراحی حمید شریفی چند بار از سوی آقای نوریزاد تغییر کرد تا پسندیده شد. فروش "پرچم‌های قلعه کاوه" تا اول شهریور: شماره دو سینما آزادی 416 هزار تومان در 16 روز، سینما سپیده 447 هزار تومان و شیدا 367 هزار تومان هر دو در 17 روز، شهر تماشا 117 هزار تومان و ایران 423 هزار تومان هر دو در 14 روز و فرهنگ 542 هزار تومان در 9 روز.

"پرچم‌های قلعه کاوه" که به زودی اکران آن در سینماهای شهرستان‌ها آغاز خواهد شد، با احتساب مجموع روزهای نمایش در شش سالن سینمایی شهر تهران در 87 روز سه میلیون و 365 هزار تومان فروخته و حوزه هنری در صورت نیاز آمار سینماهای پخش‌کننده فیلم و استقبال مردم در روزهای تعطیل و نیمه‌تعطیل را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.