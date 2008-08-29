دستیابی محققان ایرانی به فناوری ساخت دستگاه کبد زیست مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در مراسم معرفی این دستاورد در جمع خبرنگاران افزود: این دستگاه به عنوان کبد زیست مصنوعی به کار می رود و در حال حاضر فاز دوم ساخت این دستگاه به پایان رسیده، محققان به سوی انجام فاز سوم حرکت می کنند.

وی افزود: زمانی که کبد از کار می افتد سلولهای آن کارکرد خود را از دست می دهند و این باعث می شود که سموم و مواد زائد در بدن بیماری باقی بماند که با باقی ماندن این حالت فرد دچار اغما شده و در نهایت بیمار فوت می شود.

وزیر بهداشت افزود: یکی از کارهایی که می توان در زمان نارسایی حاد کبدی برای بیمار انجام داد تعبیه سیستم هایی است که بتواند کارکرد کبد را انجام دهد. پیش از این در دنیا این کارکردها در دستگاههای غیر زیستی انجام شده بود اما اکنون تلاش شده که با استفاده از سلولهای کبدی و در خارج از بدن این کار به صورت زیستی انجام گیرد.

لنکرانی با اشاره به پیچیدگی کارکرد این دستگاه یادآور شد: نگهداری سلولهای کبدی، تکثیر و قرار دادن آن بر روی غشاهایی که بتواند کارکردهای سلولها را حفظ کند و از آن جدا نشود و همچنین شرایط زیستی سلولها را در محیط خارج از بدن حفظ کند از جمله ویژگیهای این دستگاه است.

وی خاطرنشان کرد: این دستگاه در حال حاضر مدلسازی شده و هنوز به مرحله خدمت رسانی نرسیده است. شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صحت این کار را تایید کرده و نکته مهم ورود ایران به حوزه این فناوری است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: این دستگاه تا زمان رسیدن به مرحله خدمت رسانی به بیماران زمانی را می طلبد تا بتوانیم آن را برای همه بیماران استفاده کنیم.

جزئیات ساخت دستگاه کبد زیست مصنوعی تشریح شد

محقق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دستاورد جدید این دانشگاه را در زمینه دستیابی به دانش فنی ساخت دستگاه کبد زیست مصنوعی تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جلال الدین غنوی در مراسم معرفی این دستاورد علمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان رسانه های کشور، اظهار داشت: کار بر روی این طرح از یک سال پیش آغاز شده است و به دلیل عملکرد پیچیده کبد و دفع سموم بدن این کار با پیچیدگی های خاصی همراه بود.

وی اضافه کرد: برای نشاندن سلولهای بنیادی کبدی و سلول های کبدی بر روی ماتریس نانو آنها را با کلاژن مخلوط می کنیم و سپس آشیانه ای برای تکامل ساختار کبدی ایجاد می کنیم . ساختار سلولها در این روش به صورت دو قطبی می ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می کند.

محقق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: در این روش از سلولهای بنیادی کبدی و سلول های کبدی گوسفند استفاده می شود . مقدار کلاژن و سلولهای بنیادی برای هر بیمار باید به صورت متفاوتی محاسبه شود زیرا این موضوع بستگی به حاد بودن بیماری دارد.

وی اظهار داشت: ما در ساخت این دستگاه از کبدی که خداوند آن را با ساختار ساده ای برای دفع سموم و مواد زاید بدن طراحی کرده، الگوبرداری کردیم.

غنوی گفت: سلول های بنیادی را در این دستگاه تا مدتی می توانیم زنده نگه داریم و پس از آن با تکثیر آن و حفظ ساختار و عملکرد آن به صورت یک مرحله آن را به بیماری که کبد خود را از دست داده تزریق کنیم.

وی اضافه کرد: در این دستگاه ابتدا خون بیمار به کمک لوله ای به قسمتی منتقل می شود که پلاسمای آن جدا شود و پس از آن پلاسما به بخشی وارد می شود که در آن گوی های شیشه ای قرار دارند که پلاسما و ماتریس نانویی بر روی آن استوار می شود سپس سلولهای کبدی که جدا سازی شده اند روی آن می نشیند و پس از آن هم کلاژن بر روی آن قرار می گیرد و سپس کار دفع سموم بدن صورت گرفته و بعد از آن دوباره پلاسما به بدن بیمار باز می گردد.

این محقق در خصوص ثبت بین المللی این دستگاه یادآور شد: بخش هایی از این دستگاه به صورت نوآورانه است که در حال ثبت پتنت آن هستیم.