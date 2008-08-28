"صغر سنی" های هند مقابل ایران کم آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های والیبال جوانان ایران و هندوستان از مرحله دوم چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا عصر روز گذشته با برتری 3 بر یک شاگردان مصطفی کارخانه به پایان رسید.

برای اثبات حضور بازیکنان صغر سن در ترکیب حریف دیروز والیبالیست های کشورمان نیازی به دراختیارداشتن شناسنامه، پاسپورت و ... نیست. ظاهر بازیکنان این تیم به تنهایی تایید کننده این مطلب است که میانگین سنی هندی ها بیشتر از رده جوانان است.

در هر صورت والیبالیست های هندی با تکیه با قد و قامت بلندتر و فیزیک مناسب تر خود راه عبور حملات ایران را سد کردند. همین موضوع باعث شد تا بازیکنان تیم والیبال جوانان ایران در ابتدای گیم نخست نتوانند راه چاره ای برای عبور از دیوار بلند دفاعی حریف پیدا کنند و با چند اختلاف امتیاز از حریف خود عقب بیفتند. هر چند که در نهایت روی آوردن به سرویس های بدون خطا از سوی شاگردان مصطفی کارخانه و آسیب پذیری هندی ها در انجام دریافت رای به برتری نمایندگان کشورمان در گیم نخست داد.

تکرار نقاط ضعف گیم نخست باعث شد والیبالیست های جوان کشورمان در آغاز گیم دوم هم از حریف عقب بمانند با این تفاوت که دیگر نواختن سرویس های هدفمند و پرتاب توپ های تیز و کوتاه نتوانست کمک حال آنها باشد تا اینکه این گیم را واگذار کردند.

رقابت نزدیک بازیکنان دو تیم در گیم های سوم و چهارم هم ادامه داشت. در این دو گیم بازیکنان کشورمان با روی آوردن دوباره به سرویس های غیر قابل مهار همراه با دفاع روی تور کم اشتباه و به خصوص استفاده از آمادگی بدنی بالای خود حریف را شکست دادند تا آماده بازی با ژاپن در مرحله پلی اف شوند.

نتایج کامل آخرین روز مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به این شرح است:

* ایران 3 - هندوستان یک

(26 بر 24)، (23 بر 25)، (25 بر 12) و (25 بر 18)

* قطر صفر - کره جنوبی

(16 بر 25)، (17 بر 25) و (22 بر 25)

* پاکستان 3 - ژاپن صفر

(25 بر 15)، (25 بر 22) و (25 بر 15)

* اندونزی 3 - مالدیو صفر

(25 بر 13)، (25 بر 10) و (25 بر 5)

* استرالیا یک - چین 3

(25 بر 23)، (13 بر 25)، (18 بر 25) و (23 بر 25)

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا روز جمعه با انجام دیدارهای مرحله پلی اف پیگیری می شود.

رقابت های روز جمعه بر اساس این برنامه برگزار می شود:

* ایران - ژاپن

* چین - قطر

* هندوستان - استرالیا

* پاکستان - کره جنوبی

* چین تایپه - سریلانکا

* اندونزی - قزاقستان