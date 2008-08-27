سوریه نقشی اساسی در خاورمیانه بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان آمده است: میشل سلیمان در دیدار یک هیئت آمریکایی به سرپرستی دیوید هیل معاون امور خارجه آمریکا در امور آسیا و خاور دور، تحولات روابط لبنان و سوریه را بعد از نشست اخیر سران دو کشور درماه جاری در دمشق بررسی کرد.

این بیانیه افزود: سلیمان بر ضرورت رویکرد مثبت جامعه جهانی درقبال سوریه نظیر کاری که فرانسه انجام داد، تاکید کرد زیرا دمشق نقشی اساسی در سطح منطقه دارد.

برپایه این گزارش، در این دیدار راههای تداوم همکاری دوجانبه درحمایت آموزشی و تجهیزاتی از ارتش و نیروهای امنیتی لبنان بررسی شد.

رئیس جمهوری لبنان در این دیدار موضوع تهدیدات اخیر روز افزون رژیم اسرائیل علیه لبنان را مطرح و درباره خطرات اجرایی شدن این تهدیدات هشدار داد و گفت: این اقدامات نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت به شمار می رود.

وی افزود: لبنان به اجرای قطعنامه 1701 احترام می گذارد درحالی که اسرائیل آن را پیوسته نقض می کند.