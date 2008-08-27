پیروزی شاگردان دایی برابر آذربایجان در آخرین دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 19 با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم ملی فوتبال کشورمان موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر میهمان خود به پیروزی دست یابد که محمد نوری در دقیقه 82 گل برتری ایران را به ثمر رساند.

علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در این دیدار سیدمهدی رحمتی، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی، ستار زارع، حسین کعبی، کیانوش رحمتی ، ابراهیم صادقی(68- مجید غلام نژاد)، مجتبی جباری(57-محمد نوری) ، مهرزاد معدنچی(73-احسان حاج صفی) ، رسول خطیبی(65-میلاد میداودی و غلامرضا رضایی(83- جلال رافخواهی) را به میدان فرستاده بود.

در نیمه اول رسول خطیبی به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان وارد زمین شد و با شماره 10 بازوبند کاپیتانی تیم علی دایی را بر بازو بسته بود اما پس از تعویض وی در اواسط نیمه دوم حسین کعبی این وظیفه را برعهده گرفت.

دیدار با آذربایجان آخرین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار روز 16 شهریورماه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل تیم ملی عربستان بود. تیم کشورمان در این مسابقات با تیم های کره شمالی، کره جنوبی، امارات، عربستان همگروه است.