به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در اولین روز از سفر به دوشنبه پایتخت تاجیکستان در جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان گفت : پیوندهای عاطفی و فرهنگی دو ملت ایران و تاجیکستان بسیار عمیق بوده و هر دو ملت با یکدیگر بسیار صمیمی و دوست هستند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد : ملت ایران در طول تاریخ همواره ملتی الهام بخش بوده است به گونه ای که همواره فرهنگ، ادب، هنر، انسانیت، دوستی، صلح، محبت و پاکی به تمامی جهانیان مخابره شده است.

وی با اشاره به اینکه آثار باقیمانده از ایرانیان مقیم خارج کشور همواره بیانگر روح تعالی ملت ایران حتی در غربت بوده است، افزود : بر خلاف تبلیغات مفسدین و زورگویان، خاطره ملتها از ملت ایران خاطره ای بسیار خوش و نیکو بوده است امروز نام ایران در تمامی دنیا می درخشد.

رئیس جمهور با اشاره به هجمه های سنگین قدرتهای زورگو علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: با این وجود همواره چشم و دل ملتها به سمت ملت و فرهنگ ایرانیان است چرا که فرهنگ ما فرهنگ عدالت، توحید و صلح و برادری است.

دکتر احمدی نژاد پیشرفتهای ملت ایران طی 30 سال اخیر علیرغم کینه توزیها و بدخواهی دشمنان را غرور آفرین و افتخار آمیز برشمرد و در ادامه با بیان برخی از عرصه هایی که ایرانیان طی سالهای اخیر به موفقیتهای چشمگیری در آنها دست یافتند اشاره کرد و اظهار داشت : یکی از مهمترین عرصه های پیشرفت ایران، عرصه پیشرفت علمی است امروز جوانان و دانشمندان ایرانی در حال فتح قله های علمی جهان هستند.

وی به تحمیل 8 سال جنگ علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: جنگ تحمیلی جلوگیری از پیشرفت ملت ایران بود چنانچه هم در عرصه جنگ و هم پس از جنگ تحریمهای گسترده ای علیه ملت ایران صورت گرفت و دشمنان به خیال خود تمایم راهها را بستند و اجازه ندادند علم و تکنولوژی به داخل ایران وارد شود.

وی افزود : آنان گمان می کردند با این اقدامات ملت ایران از حرکت می ایستد و مایوسانه استقلال و عزت خود را کنار نهاده و دست خود رامقابل آنها دراز می کند اما نتیجه آن شد که علیرغم خواست آنان امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه بیوتکنولوژی که جزء پیشرفته ترین عرصه های علمی در جهان است در شمار 5 کشور اول پیشرفته جهان قرار دارد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان به پیشرفت چشمگیر دانشمندان ایران در عرصه هوا و فضا اشاره و خاطرنشان کرد : دشمن فکر می کند که ایرانیها با تحریم اقتصادی حتی روی زمین هم نخواهند توانست زندگی کنند اما امروز پیشرفته ترین فناوریها در اختیار ماست. امروز در چهار عرصه مهم هوا فضا، به موفقیتهای بسیار بالا دست یافته ایم که یکی از این عرصه ها، فناوری ساخت موشک پرتابگر ماهواره است.

دکتر احمدی نژاد در ادامه با برشمردن قسمتهای گوناگون موشک ماهواره بر ساخت ایران که با دقت بسیار بالا و تجهیزات بسیار پیشرفته ساخته شده است خاطرنشان کرد: این موشک از چند قسمت تشکیل شده که قسمت اول عامل موشک دیگری به همراه ماهواره است که پس از شلیک شدن و رسیدن به اوج آسمان با سرعت 250 متر بر ثانیه موشک دوم را رها کرده و این موشک نیز که حاوی چند موتور دیگر است به محض رها شدن تا سرعت 8 هزار متر بر ثانیه می رسد و آنگاه ماهواره به مدار پرتاب می شود که جوانان برومند ایرانه اسلامی هر سه قسمت را که قابل کنترل به صورت دقیق از روی زمین است با دستان پرتوان و انقلابی خود ساخته اند.

وی به عرصه فناوری هسته ای اشاره کرد و افزود : دشمنان هر کار توانستند از قبیل تحریمها و مسدود کردن حسابهای بانکی انجام دادند تا ملت ایران هسته ای نشود اما به لطف خدا و با اراده ایرانی، ایران یکی از معدود کشورهای هسته ای جهان شده است.

رئیس جمهور خطاب به بدخواهان ملت ایران با بیان اینکه ملت ایران در هر جای دنیا عاشق ایران بوده و برای پیشرفت ایران مقاومت می کنند تاکید کرد : ملت ایران سرسوزنی از یاوه سرایی های قدرتهای زورگو نمی هراسد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به سالهای مدیدی اقتدار و عظمت ملت ایران در طول تاریخ به پیشتازی ایرانیان در طب معماری، مهندسی، صنعت وهنر در چند سال قبل اشاره و تاکید کرد : آن زمان که ایران بر بام قله علمی جهان ایستاده بود مدعیان امروز در عصر زنگی زندگی می کردند امروز نیز بر خلاف آنچه آنان تبلیغ می کنند آنان به ما احتیاج داشته و ما نیازمند آنان نیستیم.

وی با توصیه به سران قدرتهای استکباری تصریح کرد : بیایید دوست ملتها باشید انسانی زندگی کنید، عدالت را بپذیرید و سلاحهایتان را از بین ببرید چرا که عاقبت طغیان، سقوط است.

رئیس جمهور گفت : به لطف الهی امروز قدرتهایی که در صد سال اخیر دست به طغیان و اشغالگری کرده و به ملتها تجاوز کرده اند اعم از صهیونیستها و ارباب آنها در سراشیبی سقوط قرار گرفته و به زودی امپراطوریها زور و ظلم از بین خواهد رفت.

دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان با اشاره به اینکه خدمت به ایرانیان افتخار دولت است تاکید کرد: سعی کامل خود را انجام می دهیم تا مشکلات ایرانیان در حد مقدورات مرتفع شود.

وی در ادامه به اعضای هیئت همراه خود در این سفر دستور داد تا مشکلات ایرانیان را بررسی و راهکارهای حل آنان را به سرعت تهیه نمایند.

پیش از سخنان رئیس جمهور چند تن از ایرانیان مقیم تاجیکستان به نمایندگی از گروههای مختلف تجار، معلمان و بازرگانان ضمن خوشامدگویی به دکتر احمدی نژاد و هیئت همراه برخی ایده ها و مشکلات خود را با وی در میان گذاشتند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با خیر مقدم به دکتر احمدی نژاد گزارشی کوتاه از فعالیت ایرانیان مقیم تاجیکستان ارائه کرد.