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۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و همچنین شروع نهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه هفتم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم اوت سال 2008 میلادی.

- بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز با شرکت 19 تیم در تهران آغاز می شود.

- تیم های فوتبال نوجوانان کشورمان و امارات از ساعت 17:30 دقیقه امروز در ورزشگاه تختی دومین دیدار تدارکاتی خود را برگزار می کنند.

- نهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا از صبح امروز با حضور کاراته کاهای 29 کشور آسیایی در جزیره "کیناکوتابالو" مالزی آغاز می شود.

کد مطلب 739983

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