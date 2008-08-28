تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه هفتم شهریورماه سال 1387 هجری شمسی، مصادف است با بیست و پنجم شعبان سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم اوت سال 2008 میلادی.

- بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز با شرکت 19 تیم در تهران آغاز می شود.

- تیم های فوتبال نوجوانان کشورمان و امارات از ساعت 17:30 دقیقه امروز در ورزشگاه تختی دومین دیدار تدارکاتی خود را برگزار می کنند.

- نهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا از صبح امروز با حضور کاراته کاهای 29 کشور آسیایی در جزیره "کیناکوتابالو" مالزی آغاز می شود.