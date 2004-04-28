سالمندان مي توانند به طور رايگان از مراكز روزانه بهره مند شوند

دكتر محمود توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر 6 مركز روزانه سالمندي در كشور وجود دارد كه قرار است در سال جاري در سطح هر استان 1 مركز روزانه سالمندي ايجاد شود .

وي به چگونگي ثبت نام سالمندان در اين مراكز اشاره كرد وافزود : طي ماههاي آينده فراخواني در مراكز استانها منتشر خواهد شد كه به موجب آن سالمندان بالاي 65 سال كه تمكن مالي نداشته باشند ، مي توانند با مراجعه به مراكز بهزيستي استانها براي استفاده از اين خدمات ثبت نام كنند كه پس از آن سازمان بهزيستي براي هر سالمند ماهانه مبلغ 28 هزار تومان به مراكز روزانه سالمندي در تهران و 26 هزار تومان در شهرستانها پرداخت مي كند .

دكتر توكلي با بيان اينكه سالمنداني كه تمكن مالي داشته باشند ، از اين قاعده مستثني بوده و مبلغ اندكي از آنها گرفته مي شود ، اظهار داشت : سالمندان دراين مراكز ضمن معاشرت با سايرهم سن و سالان خود ، ساعاتي از اوقات خود را با برنامه هاي آموزشي ، تفريحي، سرگرمي و ورزشي پر كرده ورغبت بيشتري براي حضور در جمع و ترك انزوا و گوشه نشيني پيدا كنند .

وي با بيان اينكه سياست ما حذف مراكز شبانه روزي نگهداري سالمندان نيست ، اظهار داشت : به هر حال برخي از سالمندان هستند كه به دليل بي سرپرستي و عدم توانايي در پرداختن به مسايل بهداشتي و يا ناتواني در تامين مسايل مالي خود بايد در اين مراكز نگهداري شوند .