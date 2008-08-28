زنگ 110 گلستان بیش از 102 هزار بار به صدا در آمد

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، سرهنگ ابراهیم آلوستانی روز پنجشنبه در جلسه ستادی این نیرو افزود : این میزان تماس نبت به ماه قبل پنج درصد افزایش داشته است.



وی اظهار داشت : ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۶۴‬مورد از این تماسهای شهروندان منجر به عملیات پلیسی و حضور به موقع پلیس در صحنه شد.



وی تصریح کرد : بیش از ‪ ۷۷‬هزار نفر نیز در تماس با این مرکز، اطلاعات و راهنماییهای خود را دریافت کردند.



به گفته سرهنگ آلوستانی طی این تماسها ماموران به یک هزار و ‪۶۱۱‬ مورد ایجاد مزاحمت، دو هزار و ‪ ۲۱۰‬مورد درگیری و نزاع و ‪ ۲۹۷‬مورد پخش مواد مخدر رسیدگی کردند.



این مقام انتظامی ادامه داد : مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰‬ به منظور تحقق شعار پلیس پاسخگو در جامعه، ایجاد احساس امنیت و اطمینان در میان مردم، ارائه سریع‌ترین روش برای دریافت کمک از پلیس و نیز ایجاد ناامنی برای خلافکاران خدمات بسیار ارزنده‌ای را به مردم ارائه می‌دهد.



وی خاطرنشان کرد : مرکز فوریتهای پلیسی ‪ ۱۱۰‬به صورت شبانه ‌روزی آماده دریافت همه نوع گزارشها و اطلاعات از شهروندان است.