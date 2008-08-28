زنگ 110 گلستان بیش از 102 هزار بار به صدا در آمد

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، سرهنگ ابراهیم آلوستانی روز پنجشنبه در جلسه ستادی این نیرو افزود : این میزان تماس نبت به ماه قبل پنج درصد افزایش داشته است.
وی اظهار داشت : ۱۱هزار و ۷۶۴مورد از این تماسهای شهروندان منجر به عملیات پلیسی و حضور به موقع پلیس در صحنه شد.
وی تصریح کرد : بیش از ۷۷هزار نفر نیز در تماس با این مرکز، اطلاعات و راهنماییهای خود را دریافت کردند.
به گفته سرهنگ آلوستانی طی این تماسها ماموران به یک هزار و ۶۱۱ مورد ایجاد مزاحمت، دو هزار و ۲۱۰مورد درگیری و نزاع و ۲۹۷مورد پخش مواد مخدر رسیدگی کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد : مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ به منظور تحقق شعار پلیس پاسخگو در جامعه، ایجاد احساس امنیت و اطمینان در میان مردم، ارائه سریعترین روش برای دریافت کمک از پلیس و نیز ایجاد ناامنی برای خلافکاران خدمات بسیار ارزندهای را به مردم ارائه میدهد.
وی خاطرنشان کرد : مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰به صورت شبانه روزی آماده دریافت همه نوع گزارشها و اطلاعات از شهروندان است.
گرگان – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فوریتهای پلیسی 110 گلستان گفت : مردم این استان در ماه گذشته بیش از 102 هزار تماس با این مرکز گرفتند.
به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، سرهنگ ابراهیم آلوستانی روز پنجشنبه در جلسه ستادی این نیرو افزود : این میزان تماس نبت به ماه قبل پنج درصد افزایش داشته است.
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