بیش از 27 هزار گلستانی مردادماه امسال به سینما رفتند

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، محمدرضا خاکپور روز پنجشنبه در نشست با مدیران سینماها و هنرمندان منطقه افزود : بازسازی، تجهیز و بهینهسازی سینماهای استان در میزان افزایش مردم از این اماکن و مراکز فرهنگی نقش موثر داشته است.
وی اظهار داشت : ارائه آموزش پرسنل در جهت تکریم تماشاچیان، تصحیح شیوه مدیریتی و فراهم ساختن مکانی مناسب و در خور مردم موجب رشد میزان تماشاچیان و استقبال از سینماها شده است.
وی تصریح کرد : درچهارماه اول سال جاری نیز بیش از 68 هزار نفر برای دیدن فیلم به سه سینمای زیرپوشش این حوزه رفتند.
به گفته وی با ساماندهی و بهسازی سینماهای استان فضای مناسب برای خانوادههای گلستانی فراهم شد و استقبال آنها را از فیلمهای اکران شده به همراه داشت.
طبق آمار سینماهای حوزه هنری گلستان شش سالن نمایش فیلم و بیش از 1600 صندلی دارد.
خاکپور در بخشی از سخنانش از پذیرفته شدن و راهیابی نمایش "توپراق" به نویسندگی و کارگردانی موسی جرجانی از شهرستان بندرترکمن در جشنواره ملی فرهنگها که در تهران برگزار می شود خبر داد.
رئیس حوزه هنری گلستان ادامه داد : در این نمایش سعی شده آداب و سنن اقوام ترکمن به شکل جذاب نشان داده شود.
وی فراهم نمودن زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم تهران با فرهنگ و سنن ایرانی و آشنایی با زبانهای رایج در بین مردم اقصی نقاط کشور و همچنین مقابله با تهاجم فرهنگی را از جمله اهداف جشنواره غیررقابتی فرهنگها اعلام کرد.
گرگان - خبرگزاری مهر : رئیس حوزه هنری گلستان گفت : بیش از 27 هزار نفر مردادماه سال جاری از سینماهای این استان استقبال کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، محمدرضا خاکپور روز پنجشنبه در نشست با مدیران سینماها و هنرمندان منطقه افزود : بازسازی، تجهیز و بهینهسازی سینماهای استان در میزان افزایش مردم از این اماکن و مراکز فرهنگی نقش موثر داشته است.
نظر شما