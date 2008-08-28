بیش از 27 هزار گلستانی مردادماه امسال به سینما رفتند

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، محمدرضا خاکپور روز پنجشنبه در نشست با مدیران سینماها و هنرمندان منطقه افزود : بازسازی، تجهیز و بهینه‌سازی سینماهای استان در میزان افزایش مردم از این اماکن و مراکز فرهنگی نقش موثر داشته است.



وی اظهار داشت : ارائه آموزش پرسنل در جهت تکریم تماشاچیان، تصحیح شیوه مدیریتی و فراهم ساختن مکانی مناسب و در خور مردم موجب رشد میزان تماشاچیان و استقبال از سینماها شده است.



وی تصریح کرد : درچهارماه اول سال جاری نیز بیش از 68 هزار نفر برای دیدن فیلم به سه سینمای زیرپوشش این حوزه رفتند.



به گفته وی با ساماندهی و بهسازی سینماهای استان فضای مناسب برای خانواده‌های گلستانی فراهم شد و استقبال آنها را از فیلمهای اکران شده به همراه داشت.



طبق آمار سینماهای حوزه هنری گلستان شش سالن نمایش فیلم و بیش از 1600 صندلی دارد.



خاکپور در بخشی از سخنانش از پذیرفته شدن و راهیابی نمایش "توپراق" به نویسندگی و کارگردانی موسی جرجانی از شهرستان بندرترکمن در جشنواره ملی فرهنگها که در تهران برگزار می شود خبر داد.



رئیس حوزه هنری گلستان ادامه داد : در این نمایش سعی شده آداب و سنن اقوام ترکمن به شکل جذاب نشان داده شود.



وی فراهم نمودن زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم تهران با فرهنگ و سنن ایرانی و آشنایی با زبانهای رایج در بین مردم اقصی نقاط کشور و همچنین مقابله با تهاجم فرهنگی را از جمله اهداف جشنواره غیررقابتی فرهنگها اعلام کرد.