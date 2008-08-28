خیرین گلستانی 77 هزار مترمربع زمین به محرومان اهداء می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قریشی روز پنجشننبه در مراسم اهدای مسکن به مددجویان محروم کمیته امداد در مینودشت افزود : تا کنون این خیرین در سال جاری برای ساخت مسکن محرومان بیش از‪ ۳۲هزار مترمربع زمین به انجمن خیرین مسکن ساز اهداء کردند.

وی اظهار داشت : از این مقدار 20 هزار مترمربع زمین شهری و بقیه روستایی است که به این انجمن اهداء شده است.

وی تصریح کرد : علاوه بر این، خیرین متعهد شده‌اند که ‪ ۴۵‬هزار مترمربع زمین دیگر تا پایان سال جاری برای ساخت مسکن محرومان اهداء کنند.



وی بیان داشت : نیکوکاران همچنین امسال‪ ۱۲۰میلیون ریال به انجمن خیرین مسکن ساز استان به صورت نقدی کمک کردند تا برای ساخت مسکن افراد بی‌بضاعت و محروم هزینه شود.

مدیر دفتر مشارکتهای مردمی بنیاد مسکن استان گلستان اضافه کرد: دریافت کمکهای مردمی جهت احداث سرپناه برای افراد محروم و کم درآمد از مهمترین اهداف راه اندازی دفتر انجمن خیرین مسکن ساز در استان است.

به گفته قریشی فعالیت دفتر انجمن خیرین مسکن ساز گلستان از پارسال در استان آغاز شده است.