"اتحادیه قفقاز" چالشی دیگر برای آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تنش ها در قفقاز و در منطقه اوستای جنوبی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که کشورش یکی از میانجی گران در تنش بوجود آمده بود خواستار تاسیس ائتلافی تحت عنوان "اتحادیه قفقاز" شد که طرح این مسئله از سوی ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو آن هم در این شرایط زمانی سبب سردرگمی در سیاست خارجی آمریکا در قبال آن شد.

در حالیکه ترکیه پس از طرح این ایده به رایزنی های خود با کشورهای منطقه در خصوص این اتحادیه ادامه می دهد؛ 3 شهریور معاون وزیر خارجه آمریکا ناخرسندی کشورش را از طرح ابتکاری آنکارا اعلام کرد.

متیو برایزا ضمن گلایه از اینکه ترکیه چرا این پیشنهاد را با آمریکا هماهنگ نکرده اعلام کرد که "از پیشنهاد غیرمنتظره و ابتکار رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مبنی بر تشکیل "اتحادیه قفقاز" شدیداً متعجب شده است".

اردوغان که جهت ایجاد این اتحادیه و برقراری امنیت در منطقه، گفتگوهای خود را با کشورهای گرجستان، روسیه و آذربایجان آغاز نموده، معتقد است که پیشنهاد ایجاد اتحادیه قفقاز به عاملی برای همبستگی پنج کشور منطقه خواهد انجامید.

ترکیه برای خارج کردن این طرح از"پیشنهاد صرف" رایزنی هایی را با مقام های جمهوری آذربایجان، ارمنستان، و روسیه نیز انجام داده است.

همچنین ریچارد لوگار سناتور سرشناس آمریکایی نیز که در حال دیدار از ترکیه است بر این باور است که آنکارا باید طرح خود در زمینه قفقاز را تا زمان خروج کامل نیروهای روسیه از گرجستان و بازگشت وضعیت به اوضاع پیش از آغاز جنگ، به تعویق اندازد.

لوگار نیز که با علی باباجان وزیر خارجه ترکیه دیدار می کرد از اینکه این طرح پیشتر با آمریکا درمیان گذاشته نشده ابراز ناخرسندی کرد.

این موضع گیری ها در حالی از سوی مقام های آمریکایی "جناح واشنگتن" صورت می گیرد که، در منطقه وضعیت به گونه ای دیگر است.

در حالیکه این دو مقام آمریکایی یعنی معاون وزیر خارجه و یک سناتور کنگره از اینکه با آمریکا در این باره مشورت نشده ابراز ناخرسندی می کنند، اما روز گذشته "آن درسی" سفیر آمریکا در جمهوری آذربایجان گفت که کشورش از پیشنهاد ترکیه جهت ایجاد اتحادیه قفقاز حمایت می کند.

برحی از تحلیلگران اقدام ترکیه را در راستای تلاش آنکارا برای ایفای نقش های منطقه ای و اقدامات بزرگ به عنوان میانجی صلح پس از میانجی گیری بین سوریه و اسرائیل می دانند و بر این باورند که این اقدامات خودسرانه است که آمریکا را از همپیمان خود ناخرسند کرده، اما گروهی دیگر خوش بینانه تر به قضیه نگاه می کنند و عقیده دارند که ترکیه به رهبری حزب عدالت توسعه در تلاش است تا مشکلات منطقه را کاهش دهد.