آساتیانی درگفتگو با مهر:شطرنج روسیه و گرجستان برنده ای ندارد/ مسکو به سوی "جنگ سرد" جدید

"لوان آساتیانی" در ادامه گفتگوی اختصاصی خود با مهر با رد این موضع مهر که " آمریکا و ناتو آن گونه که باید از گرجستان در مناقشه قفقاز حمایت نکردند" گفت : ما مطمئن هستیم که آمریکا به نحوی که لازم است از گرجستان حمایت خواهد کرد و اهداف گرجستان برقراری آتش بس، خروج نیروهای روسی و اجرای طرح سارکوزی است.

آمریکا و ناتو در حالت بحرانی به گرجستان کمک های انساندوستانه ارائه کرده و اقدامات دیگر پیش بینی نمی شود و پشتیبانی سیاسی از سوی این دو دریافت می کنیم. آنان آمادگی خود برای احیای مناطق جنگ زده به گرجستان را اعلام کرده اند. این کمک ها هم برای بازسازی ارتش است.

وی در خصوص روابط روسیه و ناتو در برخورد با مسئله اوستیای جنوبی اظهار داشت: هم روسیه و هم ناتو برای یکدیگر مهم هستند و هر دو تلاش می کنند بین یکدیگر توازن ایجاد کنند. متاسفانه بعد از تحولات اخیر، روابط روسیه و ناتو زیر سئوال رفته است. سازمان ناتو فعالیت شورای روسیه - ناتو را متوقف کرده و مدودف نیز در این باره گفت که قطع روابط با ناتو اصلا تراژدی برای مسکو نیست و بیش از آنکه روسیه نیازمند ناتو باشد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیازمند روسیه است و این یعنی حرکت به سمت "جنگ سرد" با غرب.

سفیر گرجستان در تهران در توضیح نقش اتحادیه اروپا در مناقشه قفقاز خاطرنشان کرد: بالاخره این مناقشه به جایی رسیده که اتحادیه اروپا به ریاست فرانسه دخالت کرد و پیشنهادهایی را مطرح کرد. این طرح راه حلی برای آن وقت و متوقف کردن درگیری ها بود. اما بعدا روس ها بعضی از بندهای این طرح را به نفع خود تغییر دادند و اکنون براساس تعهدات آن عمل نمی کنند. اتحادیه اروپا نیز اقدامات روسیه را محکوم و در فرانسه اجلاس سران اروپایی صورت خواهد گرفت. اتحادیه اروپا به عنوان ناظر در منطقه اوستیای جنوبی حضور داشته و وقایع کنونی را بخوبی گزارش داده است. محکوم کردن اقدام روسیه فقط موضع آمریکا و یا ناتو نبود بلکه این اقدام از سوی جهانیان محکوم شد.

باید تمامی تلاش ها به منظور صدور قطعنامه ای مناسب در شورای امنیت بکار گرفته شود.

آساتیانی در ادامه با رد این موضوع که برخی از کشورها در اتحادیه اروپا همچون آلمان و فرانسه مخالف تنبیه روسیه هستند، گفت : فرانسه به عنوان رئیس فعلی اتحادیه اروپا ، به عنوان میانجیگر وارد عمل شده است. نمی شود گفت که در پایان دادن به بحران قفقاز یکی از کشورها نسبت به بقیه پیشروی می کند. هم سارکوزی و هم مرکل به مسکو و تفلیس سفر کرده اند. موضع اتحادیه اروپا برای ما بسیار مهم است و ما شاهد بودیم که رهبران فرانسه و آلمان به رئیس جمهوری روسیه خطاب کردند که استقلال جدایی طلبان را به رسمیت نشناسد زیرا توازن ژئوپولیتیک منطقه را به هم می زند.

سفیر گرجستان در تهران درباره پیش بینی خود از اوضاع منطقه و آینده آن اظهار داشت: پیش بینی در این مورد بسیار مشکل است. دوما از مدودف خواسته تا از استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا حمایت کند. پذیرش این مسئله ازسوی رئیس جمهوری روسیه بسیار زیاد است، اما مطمئنا جامعه جهانی استقبالی از آن نمی کند. روسها برای توضیح اقدامات خود مسئله کوزوو را مثال می زنند اما در مورد کوزوو باید گفت که سازمان های بین المللی و سازمان ملل و اتحادیه اروپا و ناتو خیلی فعالانه برای حل مشکل فعالیت می کردند . در کوزوو نسل کشی واقعی بوده است .

این مقام گرجی که قبل از اعلام برسمیت شناختن استقلال مناطق آبخازیا و اوستیا از سوی روسیه صحبت می کرد، افزود: روسیه دیگر حق ندارد به عنوان صلحبان در گرجستان حضور داشته باشد و ما به دنبال جایگزین کردن نیروهای صلحبان در کشورمان هستیم.

آساتیانی در توضیح بیشتر این مسئله گفت : بزرگترین تراژدی در ماجرای جنگ، صدمه دیدن و تلفات جانی غیرنظامیان بود. یادآور می شود که در حال حاضر بیش از یکصد هزار نفر آواره وجود دارد، اما آمار دقیقی از کشته ها و زخمی ها در دست نیست ولی چند صد نفر از نظامیان گرجی کشته شده اند و تلفات در میان غیرنظامیان بیشتر است. روس ها با اعلام کشته شدن هزاران نفر در حمله به اوستیای جنوبی، قصد دارند گرجستان را متهم به نسل کشی علیه اوستیا کنند.

سفیر گرجستان در کشورمان درباره روابط آتی تفلیس - مسکو بیان داشت : برقراری روابط حسنه با روسیه یکی از محورهای سیاست گرجستان است و ما بارها به روس ها اعلام کرده ایم که هدف ما حفظ حاکمیت کشورمان و تمامیت ارضی است. ما سه هزار سال است که در منطقه زندگی می کنیم و سرزمین گرجستان در طی تاریخ نفوذ امپراتوری های بسیاری را تجربه کرده اما ما هنوز فرهنگ و تمدن و زبان خود را حفظ کرده ایم. در حال حاضر روس ها مدعی اجرای نقش صلحبانی هستند اما هدف آنها در واقع پاکسازی آن منطقه از گرجی ها و جداسازی این مناطق از گرجستان و احیای شوروی و تجزیه گرجستان است. این اقدامات روسیه نیز در کشورهایی همچون فنلاند، چکسلواکی و افغانستان به بهانه های مختلفی انجام داده است.

وی درباره نحوه پایان دادن به بحران قفقاز خاطرنشان کرد: باید تمامی تلاش ها به منظور صدور قطعنامه ای مناسب در شورای امنیت بکار گرفته شود. باید به این نکته توجه داشت که روسیه می تواند از حق وتو استفاده کند و تا این مسئله حل نشود از این بن بست خارج نمی شویم. وی مجددا با اشاره به بازی شطرنج گفت: این بازی همچنان ادامه دارد اما برنده ای نخواهد داشت.

وی درباره طرح ائتلاف قفقاز نیز گفت : این ایده ترکیه جالب است اما این راه حل نهایی نیست. در شرایط فعلی، حضور کشورهای بیشتری برای حل مشکل لازم است تا وقتی که گرجستان تحت اشغال روس ها است، این فکر عملی نخواهد شد اما پس از استقرار صلح و ثبات، ائتلاف قفقاز تحقق پذیر است. این طرح از هر نظر خوب و هدفش برقراری صلح و آرامش است.

سفیر گرجستان در تهران در پاسخ به آخرین پرسش خبرگزاری مهر درباره سطح مناسبات و روابط تهران-تفلیس اظهار داشت : باید در ابتدا از نقش ایران و رسانه های کشور شما در پوشش مسائل اوستیای جنوبی تشکر کنم.

وی در ادامه گفت : خیلی از موضع ایران و رسانه های این کشور قدردانی می کنیم که این بحران را مورد توجه خود قرار دادند و وزارت خارجه ایران نیز خواستار آتش بس شده و از طرفهای درگیر خواسته مذاکره را بجای جنگ انتخاب کنند. ایران در اصول بین المللی خود بطور مرتب موضع خود را نسبت برسمیت شناختن حاکمیت گرجستان و تمامیت ارضی گرجستان را اعلام می کند. ایران مایل است که در منطقه ثبات و آرامش باشد چون این منطقه فقط با بحران گرجستان شهرت ندارد بلکه قره باغ نیز مطرح است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود آماده است نقش میانجیگری بین روسیه و گرجستان بازی کند. ما هیچ وقت با اوستی ها و آبخازی ها جنگ نداشته ایم.



آساتیانی در مورد سطح مناسبات دو کشور نیز گفت : در زمستان 2006 که روس ها دو خط انتقال گاز به گرجستان را منفجر کردند و گفتند که تروریست ها انجام دادند و خط برق را هم قطع کردند، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله از طریق آذربایجان گاز را به گرجستان رساند و این کمکی بسیار ارزشمند است.

"با وجود آنکه در حال حاضر مرز مشترکی نداریم اما در طی قرن ها همجوار بوده ایم و حداقل 2 هزار سال است که ایرانی ها و گرجی ها همدیگر را می شناسند و ممکن است در طی تاریخ با یکدیگر جنگ هم کرده باشیم و بعضی اوقات هم روابط بسیار خوبی داشته ایم. نفوذ تمدن و فرهنگ ایران در گرجستان مشهود است .

وی افزود: بعد از فروپاشی شوروی، ایران یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال گرجستان را به رسمیت شناخت . رئیس جمهوری وقت گرجستان هم اولین سفر خارجی خود را به ایران انجام داد.

"روابط ما دوستانه بوده و سفر میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در سال 2004 به ایران را نیز شاهد بودیم. ما از موضع جمهوری اسلامی درباره حاکمیت کشور گرجستان و تمامیت ارضی و تمامی اقدامات برای ثبات و صلح در منطقه قدردانی می کنیم . ما ایران را یک کشور مهم و بانفوذ منطقه می دانیم و امید داریم که روابط خوب و مثبتی بین دو کشور در آینده برقرار باشد."

سفیر گرجستان در تهران در پایان این گفتگو درباره همکاریهای ایران و گرجستان در بخش انرژی گفت : ما توافقی درباره انرژی با ایران داریم و هیئت های ما برای یک برنامه درازمدت به ایران آمدند که در زمینه قیمت گاز صادراتی به توافق نرسیدند، اما این مسئله ای است که به راحتی قابل حل است.