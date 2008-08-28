  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۲

کاراته قهرمانی آسیا/

کاراته کاهای جوان فردا به مصاف رقبای خود می روند

کاراته کاهای جوان فردا به مصاف رقبای خود می روند

نهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا از فردا (جمعه) با برگزاری مبارزهای بخش کومیته انفرادی جوانان پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات نزدیک به 400 کاراته از 29 کشور آسیایی به مدت سه روز در جزیره "کوتاکینابالو" از استان صباح مالزی به رقابت خواهند پرداخت. 

روز جمعه اعضای تیم جوانان ایران مبارزهای خود را آغاز می کنند که در وزن 55- کیلوگرم محمد قاسمی در میان 14 کاراته کا در دور نخست با حریفی از قزاقستان و دور دوم با برنده مبارزه کاراته کاهای فیلیپین و هنگ کنک روبه رو می شود. در این وزن ژاپن نماینده ای ندارد.

در وزن 60- کیلوگرم مجید شکوری در مبارزه اول با حریفی از چین تایپه دیدار می کند و در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه کاراته کاهای کویت و عربستان خواهد رفت. در این وزن 14 نفر حضور دارند.  

در وزن 65- کیلوگرم 12 نفر حضور دارند که مرتضی شفاهی ابتدا با حریفی از چین تایپه و سپس با برنده مبارزه کاراته کاهای کویت و عربستان روبه رو خواهد شد.

بهمن عسگری در وزن 70- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر خواهد گذاشت و سپس با برنده مبارزه نمایندگان عربستان و مالزی پیکار می کند. در این وزن هم 12 نفر حضور دارند.

آرمین خامه چی در وزن 75- کیلوگرم در میان 8 شرکت کننده ابتدا با نماینده عربستان و سپس با حریفی از ژاپن دیدار می کند.

آخرین کاراته کای تیم جوانان ایران سامان حیدری است که در وزن 75+ کیلوگرم ابتدا با حریفی از مالزی وسپس با نماینده کشور میزبان مبارزه خواهد کرد. در این وزن هم 10 کاراته کا حضور دارند.

این مسابقات امروز تا ساعاتی دیگر با برگزاری ماسابقات کاتا در دو بخش تیمی و انفرادی آغاز می شود. 

کد مطلب 740013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها