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۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

پنج پارک جنگلی غرب مازندران به بخش خصوصی واگذار شد

ساری - خبرگزاری مهر : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران گفت : تا کنون پنج بوستان جنگلی این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سلطانی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از این طرحها افزود : پارکهای جنگلی سی سنگان نوشهر، صفارود رامسر، فین چالوس، چالدره تنکابن و رویان علمده از جمله این بوستانها بوده که به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهار داشت : به زودی پارک جنگلی عباس آباد تنکابن نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد : این پارک بر اساس ماده سه قانون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پس از تشریفات قانونی به علاقمندان به مدت سی سال واگذار می شود.

سلطانی ارائه تسهیلات و خدمات بیشتر به گردشگران داخلی و منطقه ای را از جمله اهداف این طرح اعلام کرد.

شماری از مجموع 53 پارک جنگلی شمال در غرب مازندران وجود دارد.

جنگلها و مراتع غرب مازندران بیش از 600 هکتار وسعت دارد.

کد مطلب 740016

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