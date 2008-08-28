پنج پارک جنگلی غرب مازندران به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سلطانی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از این طرحها افزود : پارکهای جنگلی سی سنگان نوشهر، صفارود رامسر، فین چالوس، چالدره تنکابن و رویان علمده از جمله این بوستانها بوده که به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهار داشت : به زودی پارک جنگلی عباس آباد تنکابن نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد : این پارک بر اساس ماده سه قانون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پس از تشریفات قانونی به علاقمندان به مدت سی سال واگذار می شود.

سلطانی ارائه تسهیلات و خدمات بیشتر به گردشگران داخلی و منطقه ای را از جمله اهداف این طرح اعلام کرد.

شماری از مجموع 53 پارک جنگلی شمال در غرب مازندران وجود دارد.

جنگلها و مراتع غرب مازندران بیش از 600 هکتار وسعت دارد.