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۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

22 طرح عمرانی و خدماتی در چالوس و رامسر افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر : همزمان با ششمین روز از هفته دولت 22 طرح عمرانی در شهرستانهای چالوس و رامسر در غرب مازندران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار چالوس صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری از چند راه روستایی اظهار داشت : برای بهره برداری 15 طرح عمرانی، بهداشتی، آموزشی در این شهرستان بیش از 27 میلیارد ریال هزینه شده است.

قربانعلی مشایخ افزود : بهسازی راه پیشنسوز، تصفیه خانه کلاردشت، سالن ورزشی بانوان هچیرود از جمله این طرحها است.

هفت طرح عمرانی، خدماتی و روستایی نیز در رامسر به بهره برداری رسید.

علی باباخانی فرماندار رامسر افزود : برای این هفت طرح بخش آب، راه، آموزش و پرورش پنج میلیارد ریال هزینه شد.

طبق آمار بیش از یکصد طرح هفته دولت در شهرستانهای بیش از 800 هزار نفر غرب مازندران به بهره برداری رسید.

کد مطلب 740017

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