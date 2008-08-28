22 طرح عمرانی و خدماتی در چالوس و رامسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار چالوس صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری از چند راه روستایی اظهار داشت : برای بهره برداری 15 طرح عمرانی، بهداشتی، آموزشی در این شهرستان بیش از 27 میلیارد ریال هزینه شده است.

قربانعلی مشایخ افزود : بهسازی راه پیشنسوز، تصفیه خانه کلاردشت، سالن ورزشی بانوان هچیرود از جمله این طرحها است.

هفت طرح عمرانی، خدماتی و روستایی نیز در رامسر به بهره برداری رسید.

علی باباخانی فرماندار رامسر افزود : برای این هفت طرح بخش آب، راه، آموزش و پرورش پنج میلیارد ریال هزینه شد.

طبق آمار بیش از یکصد طرح هفته دولت در شهرستانهای بیش از 800 هزار نفر غرب مازندران به بهره برداری رسید.

