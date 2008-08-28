افتتاح چهار پروژه فرهنگی با اعتبار 15 میلیارد ریال در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده صبح پنجشنبه در حاشیه نمایشگاه بزرگ کتاب استان مازندران در ساری افزود: با بهره برداری از این پروژه ها سه هزار و 870 متر مربع به سطح فضای فرهنگی استان مازندران افزوده شد.

وی اظهارداشت : در سال گذشته هشت پروژه فرهنگی و هنری با صرف 80 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

به گفته امامزاده با بهره برداری از این طرحها 23 هزار و 78 متر مربع به فضای فرهنگی استان مازندران افزوده شد.

وی با اشاره به اینکه ساخت اغلب این طرحها از سال 75 و 80 آغاز شد که با پیگیری جدی در مدت یکسال اخیر به بهره برداری رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با اشاره به وجود پنج کتابخانه عمومی افزود : تا سال آینده هشت پروژه دیگر شامل شش مجتمع فرهنگی و هنری و دو کتابخانه عمومی به بهره برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد : با بهره برداری از این طرحها 9 هزار متر مربع به فضای فرهنگی و هنری استان مازندران افزوده می شود.

امامزاده با تاکید بر اینکه دولت نهم در توسعه فرهنگی فضای فرهنگی و هنری استان مازندران فعالیتهای درخشانی داشته است گفت: احداث مجتمع بزرگ فرهنگی ساری با زیربنای 13 هزار متر مربع ظرف 20 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید که از اقدامات در خور تحسین دولت نهم است.