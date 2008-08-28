جنگ عراق فریب بزرگ بود/ باید بوش محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "بالتازار گارزون" حقوقدان و قاضی سرشناس اسپانیایی در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره جنگ عراق اظهار داشت : حمله به عراق غیر قانونی و یک فریب بود و نمی توان به عنوان خطا و اشتباه از آن گذشت.

وی افزود : این جنگ با آگاهی کامل زمینه سازی شد و در آن صدها هزار عراقی کشته شدند. بنابراین این جنگ یک پاسخ حقوقی می طلبد.

این قاضی اسپانیایی همچنین خواستار محاکمه جرج بوش در آینده نزدیک شد.

وی درباره وضعیت دادگاههای بین المللی اظهار داشت : روند کار این دادگاهها جدی نیست، غالبا در آنها بخشهایی که بتوان مصونیت جنایتکاران جنگی را باطل اعلام کرده و از قربانیان حمایت کرد وجود ندارد. بنابر این دادگاهها باید در سطح بین المللی، ملی و محلی تقویت شوند.

