درس اخلاق غرب به روسیه مایه شگفتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، سرگی لاوروف ضمن تاکید بر اینکه توسعه بی دلیل و غیر قابل توجیه ناتو منجر به تقسیم اروپا خواهد شد، گفت: درخواست انگلیس از روسیه برای برقراری دموکراسی "خنده دار" است.

لاوروف همچنین در واکنش به اعلامیه وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد: "با عنایت به اینکه خبرنگاران، نمایندگان بین المللی و ساکنین مناطق به عنوان شاهد حضور دارند، فقط خدا می داند که او این حرف ها را از کجا آورده است."

وزیر خارجه انگلیس در اعلامیه ای اعلام کرده بود که روسیه بنادر، تونل ها و سایر زیر ساخت های گرجستان را مسدود کرده است.

وی آماگی کشورش را برای گفتگو با غرب اعلام داشت، اما در عین حال "پندهای اخلاقی" غرب در رابطه با موضع روسیه نسبت به اوستیای جنوبی و آبخازی را مایه شگفتی دانست .

وی افزود: غرب از پاسخ به موضوع که تنش از کجا آغاز شد، طفره می رود و این را نادیده می گیرد و در حین اینکه این مهم را نادیده می گیرد که تعداد زیادی از تبعه خود را از دست دادیم، اما آنها حتی به این قربانیان تسلیت نیز نگفتند و سفارت آمریکا حتی پرچم خود را در روز عزای عمومی نیمه افراشته نکرد.

وی بار دیگر تعهد کشورش را به توافق صلح شش ماده ای مدودف- سارکوزی اعلام کرد.