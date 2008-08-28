فیلم مستند "مرگ خاموش" ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، رضا پور قلی ، رئیس مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر بسیج شهرستان بابل صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور آشنایی نسل جوان با خطرات اشاعه و مصرف مواد مخدر در جامعه به کوشش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر بسیج سپاه بابل مستند مرگ خاموش به تصویر کشیده است.

وی خاطرنشان کرد: این تراژدی بیانگر وضعیت بغرنج معتادان و چگونگی انحراف بلای خانمانسوز مواد مخدر کراک بوده که به تصویر کشیده شد.

وی افزود: استعمارگران برای انحراف کشاندن قشر جوان و نوجوان مبادرت به صدور بدترین و خشن ترین هجمه های فرهنگی از جمله مواد مخدر در ابعاد گسترده کردند.

پورقلی تصریح کرد: این مرکز با توجه به اهمیت این تهاجم در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و به منظور پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر و آگاه سازی عموم مردم از دو سال قبل با همکاری پزشکان اعصاب و روان و کارشناس آشنا به مسائل با جمع آوری آثاری از زندگی معتادان کراک فیلم مستند بیست دقیقه ای در سطح وسیعی از استان ساخت و توزیع کرد.

وی در مورد اثرات مثبت نمایش این فیلم مستند گفت : بر اساس نظر سنجی به عمل آمده توسط کارشناسان و صاحبنظران کیفیت این فیلم مستند در نوع خود بسیار هشدار دهنده و گویا است و تماشای آن برای خانواده ها در مراقبت بیشتر از فرزندان سودمند و تاثیر گذار خواهد بود.