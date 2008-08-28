کاهش 89 درصدی خشونتها در بغداد/ سفر هیئتی از کنگره آمریکا به فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مستقل عراق ( اصوات العراق)، منابع پلیس بصره از بازداشت 15 فرد تحت پیگرد در ارتباط با مسائل تروریستی و کیفری درعملیاتی که در مناطق مختلف بصره انجام شد، خبر دادند.



نیروهای وزارت کشور در بصره در عملیات جستجو و بازرسی در مناطق مختلف، 15 فرد تحت پیگرد را بازداشت کردند.



فرمانده عملیات استان نینوا نیز از بازداشت سه فرد تحت پیگرد در نینوا و کشف مقادیری مواد منفجره در این استان خبر داد.



در تلعفر واقع در غرب موصل نیز نیروهای مشترک ارتش و پلیس، دو مرد مسلح وابسته به گروه موسوم به "دولت اسلامی عراق" را بازداشت کردند.



همچنین بر اثر حمله انتحاری در شهر موصل که یک گشتی نظامی آمریکایی را هدف قرار داد، پنج غیر نظامی از جمله دو زن زخمی شدند.

سفر یک هیئت آمریکایی به فلوجه



از سوی دیگر، رئیس شورای محلی شهر فلوجه واقع در استان الانبار از سفر هیئتی از کنگره آمریکا به این شهرستان و دیدار آنها با مسئولان محلی خبر داد.



شیخ حمید احمد هاشم گفت : هیئتی از اعضای کنگره آمریکا به همراه فرمانده عملیات غربی نیروهای چند ملیتی روز چهارشنبه به طور غیرمنتظره وارد فلوجه شدند و با فرمانده پلیس و شماری از افسران دستگاههای امنیتی و پلیس دیدار کردند.



به گفته وی، در این دیدار، مسائل و تحولات مربوط به شهر و به ویژه موضوع بیکاری و راههای افزایش اجرای پروژه های مخصوص این شهر و از بین بردن آثار خرابی و آلودگی به سبب عملیاتهای نظامی سابق و نیز راههای حمایت از دستگاههای امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



فلوجه بزرگترین شهر استان الانبار است.



کاهش 89 درصدی خشونتها در بغداد

خبر دیگر اینکه، فرمانده عملیات بغداد از کاهش میزان خشونت در این شهر به میزان 89 درصد خبر داد.



سرلشگر قاسم عطا خاطر نشان کرد : میزان خشونت در ماه جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در دو سال گذشته به میزان 89 درصد کاهش یافته است که این موضوع بر شکست اکثر گروههای تروریستی قانون شکن تاکید می کند.



وی همچنین از کشف یک انبار بزرگ سلاح در کوی العدل بغداد در نزدیکی مقر سابق کنگره ساکنان عراق به رهبری عدنان الدلیمی رئیس جبهه التوافق (بزرگترین گروه سیاسی اقلیت اهل سنت)خبر داد.