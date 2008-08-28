تیم ملی محک خوبی خورد/ با هیچ کس مشکلی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی یک برصفر تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل آذربایجان ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: در ابتدا به مردم ایران موفقیت هادی ساعی در المپیک 2008 پکن را تبریک می گویم. ساعی با این قهرمانی توانست افتخار بزرگی را نصیب خود و ورزش کشور کند.

وی در خصوص بازی دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل آذربایجان گفت: تیم ما در نیمه دوم این بازی عملکردی به مراتب بهتر از 45 دقیقه اول مسابقه داشت و خیلی سرتر از حریف بود. به عقیده من هر دو تیم ایران و آذربایجان در نیمه اول پایاپای بازی کردند اما در نیمه دوم تیم آذربایجان بر خلاف تیم ما فرصت گلزنی پیدا نکرد و نتوانست مانند نیمه اول روی دروازه ایران خطرساز شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر لزوم برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای این تیم در آستانه حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 افزود: تیم ملی باید بازی دوستانه برگزار می کرد و امروز توانستیم یک بازی خوب را مقابل آذربایجان برگزار کنیم. در این بازی تیم ملی محک خوبی خود و توانستیم ارزیابی خوبی از توانایی بازیکنان داشته باشیم.

دایی از اظهارنظر پیرامون شرایط تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار برابر عربستان ترکیب احتمالی این تیم در مصاف با شاگردان "ناصر الجوهر" خودداری کرد و در پاسخ به خبرنگاری که پرسید "چرا در بازی با آذربایجان از تیمی استفاده کردید که احتمال دارد نیمی از نفرات آن شانس بازی مقابل عربستان را پیدا نکنند؟"، گفت: از ترکیب 28 نفره تیم ملی فوتبال کشورمان تنها 4 نفر در بازی با آذربایجان غایب بودند و اگر قرار باشد آنها به میدان بروند حتما کمتر از نیمی از ترکیب تیم ملی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هنوز ترکیب اصلی تیم ملی برای بازی مقابل عربستان مشخص نیست، گفت: شما که در مورد ترکیب تیم ملی اظهارنظر می کنید بهتر است به جای من ترکیب این تیم را مشخص کنید!

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان هدف از برگزاری بازی دوستانه با آذربایجان را انجام یک مسابقه دوستانه خود و محک بازیکنان تیم ملی عنوان کرد و در خصوص دلایل لغو بازی دوستانه برابر ازبکستان در روز فیفا و اینکه تیم ملی می توانست در این بازی از وجود لژیونرهای خود استفاده کند، گفت: بازیهای غرب آسیا در تقویم فدراسیون فوتبال گنجانده شده بود و باید در این رقابت ها به میدان می رفتیم. در همین بین بازی با ازبکستان نیز پیش بینی شده بود که باید با کمترین فاصله زمانی در آن مسابقه حضور می یافتیم.

دایی با بیان اینکه بازی دوستانه مقابل ازبکستان بدون هماهنگی با او ترتیب داده شده بود، تاکید کرد: تیم ملی آذربایجان که امروز مقابل تیم ملی ایستاد به مراتب قوی تر از ازبکستان بود .

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد مهرزاد معدنچی و رسول خطیبی در بازی دوستانه مقابل آذربایجان گفت: این دو پس از مدت ها دوباره برای تیم ملی بازی کردند و توانستند نمایش خوبی داشته باشند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که "چرا از وجود محمد نصرتی در بازی دوستانه مقابل آذربایجان استفاده نشد؟"، گفت: نصرتی یکی از بهترین مدافعان ایران است. البته باید توجه داشته باشید که در پست او ما هادی عقیلی و جلال حسینی را داریم به اینها باید محسن بنگر و احمد آل نعمه را نیز اضافه کنیم. در این شرایط محمد نصرتی هم مانند دیگر بازیکنان باید برای حضور در ترکیب تیم ملی تلاش کند. فوتبال رقابت است و قطعا محمد هم فرصت بازی پیدا می کند.

خبرنگاران از دایی خواستند تعامل خود را با رسانه ها بیشتر کند و در پاسخگویی به خبرنگاران در رفتار خود تجدید نظر کند. سرمربی تیم ملی نیز در پاسخ به آنها گفت: من مشکلی ندارم هر سئوالی که شما بپرسید پاسخ تان را می دهم اگر سئوال تان فنی باشد فنی پاسخ می دهم. من طوری جواب سئوال های شما را می دهم که راضی باشید. شما که از من می خواهید تعامل و تفاهم داشته باشم بهتر است که ابتدا با خود تعامل کنید.

وی تاکید کرد: من از هیچ کس ناراحت نیستم.چرا باید از خبرنگاران ناراحت باشم من کار خود را می کنم و در کارم جدی هستم اگر بگویم و بخندم که کار پیش نمی رود تمام سعی و تلاش خود را برای موفقیت تیم ملی به کار می بندم در کشورمان 30 روزنامه و 20 خبرنگار دوربین به دست هستند اگر بخواهم پاسخ همه آنها را بدهم تمرکز خود را از دست خواهم داد. شما (خبرنگاران) باید در راه موفقیت تیم ملی به من کمک کنید نه اینکه هر روز بگویید این چه گفت و آن چه گفت. مگر من لیگ را تعطیل کردم که در چند روز گذشته همه مرا مقصر این تعطیلی می دانند؟ من به عنوان سرمربی تیم ملی فقط قانون را اجرا کردم اجازه بدهید بدون دغدغه و با تمرکز کارم را ادامه دهم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: برنامه های آماده سازی تیم ملی و بازیهای دوستانه این تیم را تا پایان خرداد ماه سال آینده تدوین کرده و به کمیته تیم های ملی ارائه کرده ام فقط در همین بازی دوستانه با آذربایجان جابجایی ایجاد شد و برنامه های لیگ برتر را مختل کرد.

وی یادآور شد: پیش از انتخاب آذربایجان برای برگزاری دیدار دوستانه به عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر گفتم بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت می شوند از بهترین های باشگاه های خود هستند و عدم حضورشان در زمین مسابقه نتایج را عوض می کند و باشگاه ها از غیبت آنها ضربه می خورند به همین خاطر از رئیس سازمان لیگ خواستم ترتیبی اتخاذ کند و برنامه را به گونه ای تنظیم کند که لیگ در این هفته برگزار نشود تا تنش ها را به حداقل برسد.

دایی با تاکید بر اینکه به هیچ کدام از مربیان داخلی بی احترامی نکرده است گفت: من سعی می کنم موفق باشم اما صحبت هایی مطرح می شود که تمرکز من را از بین می برد مثلا از من سئوال می کنند چرا فلان بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت نشد؟ اجازه دهید در این مورد خودم تصمیم بگیرم من سرمربی تیم ملی ایران هستم و انتخاب بازیکنان حق مسلم من است اما برخی ها با اظهار نظرهای خود این حق مسلم را از من می گیرند. اگر قرار باشد هر کس لیست خود را بدهد و حضور بازیکن مورد نظرش در اردوی تیم ملی تاکید داشته باشد که درست نیست.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: بچه هایی که امروز در تیم ملی حضور دارند ماه ها در کنار هم تلاش کرده اند و امروز باید مزد زحمات خود را بگیرند و من خود را ملزم به استفاده از آنان می دانم. من به این بازیکنان اطمینان کرده ام و آنها نیز به من اطمینان و اعتماد داشته اند از شما خبرنگاران می خواهم که اجازه دهید کارها را بدون مشکل پیش ببریم.

دایی در ادامه از خبرنگاران خواست به جای او برای تیم ملی تصمیم گیری نکنند و تاکید کرد: ما نمی توانیم هیچ وقت ترکیب اصلی تیم ملی را در اختیار داشته باشیم همین تیم آذربایجان در بازی امروز دو بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت با این شرایط باید بگوییم آذربایجان با تیم دوم خود به میدان آمده بود در صورتیکه این تیم با تمام توان خود به تهران آمد تا پیش از بازی با ولز محک جدی بخورد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به اینکه نقاط ضعف تیم ملی را شناخته ایم، افزود: تلاش می کنیم نقاط ضعف را تا با بازی با عربستان برطرف کرده و پیشرفت فنی تیم ملی در نیمه دوم با بازی مقابل آذربایجان خود نشانه پیشرفت است ما نقاط ضعف زیاد داریم و تلاش می کنیم آنها را برطرف سازیم.

وی ادامه داد: در خط دفاعی ناهماهنگی هایی داریم که این ناهماهنگی با برگزاری دیدارهای دوستانه برطرف می شود.

دایی با ابراز رضایت از عملکرد رسول خطیبی و غلامرضا رضایی زوج خط حمله تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: این دو خوب کار کردند اما نقطه ضعف خط حمله تیم ملی استفاده از ضربات سر است که با دعوت وحید هاشمیان در صدد جبران این نقطه ضعف برآمده ایم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از تلاش فدراسیون فوتبال برای آماده سازی تیم به نیکی یاد کرد و گفت: مگر کشورهای امارات و عربستان لیگ و تیم باشگاهی ندارند همین تیم ملی عربستان سه ماه است که در اردوی تدارکاتی به سر می برد حال به من اجازه بدهید حداقل برای ده روز بازیکنان تیم ملی را در اختیار داشته باشم.

وی در پاسخ به این سئوال تکراری که چرا مهدی مهدوی کیا به اردوی تیم ملی دعوت نشده است، گفت: مهدی جزء بهترین های ایران است اما در حال حاضر افرادی در تیم ملی حضور دارند که می توانند وظیفه او را به خوبی اجرا کنند.

دایی در پاسخ به این پرسش که چرا نام مهدوی کیا در فهرست 38 نفره بود اما به ناگاه و در فاصله 48 ساعت از جمع ملی پوشان کنار رفت، گفت: نام آن 38 نفر را برای دریافت ویزا به فدراسیون فوتبال عربستان ارسال کردیم و ما مجبور بودیم برای اینکه مشکلی در جهت اعزام تیم بوجود نیاید اسامی 38 نفر را به فدراسیون فوتبال عربستان معرفی کنیم. قرار نبود این اسامی اعلام شود اما به دلیل برخی ناهماهنگی ها اسامی این بازیکنان اعلام شد که مشکلاتی را به وجود آورد.