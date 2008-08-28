چین از سد هنگ کنگ گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا از ساعت 9 صبح امروز تیم های چین و هنگ کنگ در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی مقابل هم صف آرایی کردند که تلاش این دو تیم در پایان به برتری 115 بر 61 چین انجامید.

در این بازی چینی ها هر چهار کوارتر را با برتری و نتایج (27 بر15)، (28 بر7)، (33 بر20) و (28 بر19) پشت سرگذاشتند.

"چو" بازیکن تیم بسکتبال جوانان هنگ کنگ در پایان این مسابقه با کسب 24 امتیاز در 27 دقیقه حضور در میدان به عنوان امتیازآورترین بازیکن انتخاب شد.

در ادامه این رقابت ها امروز شش بازی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

* عربستان - اردن، ساعت 11

* کره جنوبی - قزاقستان، ساعت 13

* ژاپن - هند، ساعت 15

* ایران - مالزی، ساعت 18

* چین تایپه - فیلیپین، ساعت 20

* لبنان - امارات، ساعت 22