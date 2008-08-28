تاکید بر تسریع در عقب نشینی آمریکا / ارائه متن جدید توافقنامه در آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، شورای اجرایی عراق روز گذشته در نشستی روند مذاکرات درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا را با حضور نوری المالکی نخست وزیر عراق بررسی کرد.



نوری المالکی در این نشست گفت: مذاکره کننده آمریکایی قول داده است متن جدیدی درباره توافقنامه امنیتی معروف به "صوفا" طی یک هفته ارائه کند.

در این نشست، روند مذاکرات درباره توافقنامه ای که قرار است با آمریکا امضا شود، بررسی شد.



در این نشست که در دفتر طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق برگزار شد؛ نخست وزیر عراق توضیحات مفصلی درباره توافقنامه امنیتی و مسائل مورد اختلاف با آمریکا به دو معاون رئیس جمهوری عراق ارائه کرد.



نوری المالکی به گامهای مثبتی که در روند مذاکرات میان طرفین برداشته شده است و نیز به جزئیاتی که همچنان بررسی آن ادامه دارد، اشاره کرد.



المالکی اظهار داشت : توصیه ها و رهنمودهایی در این نشست که ممکن است بر تیم مذاکره کننده تاثیر داشته باشد، ارائه شد.



وی ابراز امیدواری کرد : انعطاف و هماهنگی میان طرفین سبب دستیابی به توافقنامه ای شود که بتوان آن را در مجلس عراق تصویب کرد.



نوری المالکی اخیرا یکی از مسائل مورد اختلاف را موضوع دادن مصونیت به نیروهای بیگانه (موصوم به کاپیتولاسیون) اعلام و تاکید کرده بود دادن مصونیتهای آشکار به هر فردی حتی اگر عراقی هم باشد، امکان ندارد.



از سوی دیگر، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق گفت : اصل اساسی درباره "صوفا" (توافقنامه امنیتی) نزدیک کردن زمان عقب نشینی نیروهای بیگانه از عراق است .



وی خاطر نشان کرد که زمان نهایی(عقب نشینی) به عواملی از جمله میزان آمادگی نیروهای مسلح عراق و اینکه چه میزانی از نیروهای خارجی در خاک عراق باقی خواهند ماند، بستگی دارد.



وی افزود : این مسئله با نیاز نیروهای عراقی به مدت زمانی برای آماده سازی رزمی و بازنگری در وضعیت تجهیزاتی و تسلیحاتی مرتبط است.



علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفته است توافقنامه امنیتی با آمریکا، اجازه ورود عراق به توافقنامه های امنیتی با کشورهای دیگر را می دهد.



وی افزود : توافقنامه امنیتی با آمریکا، طولانی مدت نخواهد بود، بلکه محدود و به مدت سه سال برای سازماندهی حضور موقت این نیروها و سازوکار عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق خواهد بود که درخواست می شود تا پایان سال 2011 تکمیل شود.



به گزارش مهر، "نوری المالکی" نخست وزیرعراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا که به نظامیان و غیر نظامیان این کشور حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) بدهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم کند، مخالف هستند.