مشکلات و مسائل اجتماعی خراسان رضوی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، محمدجواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی صبح امروز در این جلسه گفت : علی رغم وجود اقوام و گویشهای متفاوت در استان شاهد سطح بالای وفاق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشیم که نشانگر وجود اعتقادات راسخ مردم به مبانی دینی و مذهبی است.

وی افزود : نمونه بارز وفاق اجتماعی در استان حضور 2 میلیون و 591 هزار و 323 نفر معادل 71 درصد جمعیت استان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری است.

محمدی زاده در ادامه با اشاره به نرخ 5/87 درصدی باسوادی و 7 درصدی نرخ بیکاری گفت: در حال حاضر 100 مرکز آموزش عالی، 184 هزار و 703 دانشجو، 4331 تشکل، 622 نشریه و 3 هزار و 18 عضو هیات علمی در استان وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی به فعالیت 101 کتابخانه عمومی با 844 هزار و 266 جلد کتاب و چاپ 92 نشریه، زمینه فعالیت فرهنگی را در استان مساعد دانست.

وی به لزوم تعیین تکلیف برای فرزندان و کسانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند تاکید کرد و افزود: بحث آموزش این کودکان بسیار با اهمیت است و باید هرچه زودتر موضوع هویت و آموزش آنها مشخص شود.

محمدی زاده ادامه داد: نسبت پوشش بیمه خدمات درمانی در استان 60 درصد و نسبت پوشش تامین اجتماعی 29 درصد است که البته نسبت به متوسط کشوری کمتر است اما می کوشیم این پوشش را افزایش دهیم.

استاندار خراسان رضوی طرح جامع خدمات اجتماعی کشور برای شناسایی و ضمانت سیتمی از اقشار آسیب پذیر، تشکیل انجمنهای مردم نهاد در سطح محلات برای مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی، انعقاد تفاهمنامه میان وزارت کار و امور اجتماعی و رفاه و کمیته امام برای حمایت از زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار را از جمله پیشنهادات برای حل موضوعات اجتماعی عنوان کرد.

وی طرح جامع برای حمایت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، آموزش مهارتهای زندگی برای تحکیم بنیاد خانواده و بررسی و بازبینی محتوای برنامه های آموزشی مهدهای کودک را از دیگر پیشنهادات سازنده در حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست.

محمدی زاده از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواست قانونی برای حمایت از ورزش و هزینه شدن یک درصد بودجه ورزش سازمانها در استانهای محل فعالیت خود تصویب کنند تا این اعتبارات به صورت متمرکز و در یک محل خرج نشود و ورزش استانها تقویت شود.

در این جلسه علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی پس از ارائه گزارشهای مدیران استانی در خصوص وضعیت اجتماعی و فرهنگی ورزشی استان، وضعیت خراسان رضوی را نسبت به دیگر استانها بهتر توصیف کرد و گفت : شدت مهاجرت در خراسان رضوی نگران کننده است.

وی بر لزوم پیشگیری از بروز مشکلات اجتماعی تاکید کرد و گفت: درمان همواره ادامه خواهد داشت و هرگز تمام نخواهد شد، مگر اینکه پیشگیری را تقویت کنیم.

در ابتدای این جلسه رؤسای سازمانهای بهزیستی، تربیت بدنی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کار و امور اجتماعی و مدیرکل تعاون خراسان رضوی به ارائه گزارشهای کوتاه از حوزه خود پرداختند.