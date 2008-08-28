به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله صافی گلپایگانی شب گذشته در دیدار با معاون وزیر کشور و اعضای کارگروه تدوین و تنظیم منشور اخلاقی انتخابات با اشاره به موضوع انتخابات گفت : مسئله انتخابات امری مهم است از این رو باید مردم را نسبت به اهمیت حضور و رای آنها آگاه کرد.
وی تصریح کرد : هر چه مردم در انتخابات حضوری پر شور داشته باشند به نفع کشور خواهد بود و مردم نیز باید افراد اصلح را انتخاب کنند.
این مرجع تقلید ضمن تأکید بر انتخاب افراد اصلح گفت: اگر فردی کاندیدای غیر اصلح را بر اصلح ترجیح داده و به او رأی دهد خیانت کرده و فردای قیامت باید جوابگو باشد.
وی افزود: در انتصاب و انتخاب مسؤولان نیز این موضوع مورد تأکید است و نباید فرد غیر اصلحی بر فرد اصلح ترجیح داده شود زیرا این امر خیانت است.
وی تصریح کرد: این امر که هر روز یک مسؤول عوض میشود و یکی میآید و یکی میرود نباید بر اساس دوستی باشد بلکه باید بر اساس اصلح بودن افراد انتخاب صورت گیرد.
آیتالله صافی گلپایگانی در ادامه گفت : تدوین منشور اخلاقی انتخابات کار مهمی است و بسیار تأثیرگذار بوده و لازمه انتخابات است.
وی با اشاره به برخی تخریبها در زمان انتخابات گفت: در زمان انتخابات مشاهده میشود برخی گروهها همدیگر را تخریب کرده و اسرار یکدیگر را میگویند که این کار خلاف دین و شرع اسلام است.
وی در پایان به وظیفه اصلی حوزه علمیه در زمینه نظارت بر مسائل اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت : حوزه باید همیشه بعد نظارتی خود را حفظ کند و در موارد مختلف تذکرات لازم را ارائه کند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان این که حوزه شعبه دولت نیست گفت : حوزهها باید بعد نظارتی داشته باشند و این نظارت تنها به داخل کشور محدود نشود.
قم – خبرگزاری مهر : آیت الله صافی گلپایگانی گفت: تدوین منشور اخلاقی انتخابات کار مهمی است و بسیار تأثیرگذار بوده و لازمه انتخابات است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله صافی گلپایگانی شب گذشته در دیدار با معاون وزیر کشور و اعضای کارگروه تدوین و تنظیم منشور اخلاقی انتخابات با اشاره به موضوع انتخابات گفت : مسئله انتخابات امری مهم است از این رو باید مردم را نسبت به اهمیت حضور و رای آنها آگاه کرد.
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