به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله صافی گلپایگانی شب گذشته در دیدار با معاون وزیر کشور و اعضای کارگروه تدوین و تنظیم منشور ‏اخلاقی انتخابات با اشاره به موضوع انتخابات گفت : مسئله انتخابات امری مهم است از این رو باید مردم را نسبت به اهمیت حضور و رای ‏آنها آگاه کرد.‏



وی تصریح کرد : هر چه مردم در انتخابات حضوری پر شور داشته باشند به نفع کشور خواهد بود و مردم نیز باید افراد اصلح را انتخاب کنند.‏



این مرجع تقلید ضمن تأکید بر انتخاب افراد اصلح گفت: اگر فردی کاندیدای غیر اصلح را بر اصلح ترجیح داده و به او رأی دهد خیانت کرده ‏و فردای قیامت باید جوابگو باشد.‏



وی افزود: در انتصاب و انتخاب مسؤولان نیز این موضوع مورد تأکید است و نباید فرد غیر اصلحی بر فرد اصلح ترجیح داده شود زیرا این امر ‏خیانت است.‏



وی تصریح کرد: این امر که هر روز یک مسؤول عوض می‌شود و یکی می‌آید و یکی می‌رود نباید بر اساس دوستی باشد بلکه باید بر اساس ‏اصلح بودن افراد انتخاب صورت گیرد.‏



آیت‌الله صافی گلپایگانی در ادامه گفت : تدوین منشور اخلاقی انتخابات کار مهمی است و بسیار تأثیر‌گذار بوده و لازمه انتخابات است.‏



وی با اشاره به برخی تخریبها در زمان انتخابات گفت: در زمان انتخابات مشاهده می‌شود برخی گروهها همدیگر را تخریب کرده و اسرار ‏یکدیگر را می‌گویند که این کار خلاف دین و شرع اسلام است.‏



وی در پایان به وظیفه اصلی حوزه علمیه در زمینه نظارت بر مسائل اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت : حوزه باید همیشه بعد نظارتی خود را ‏حفظ کند و در موارد مختلف تذکرات لازم را ارائه کند.‏



استاد حوزه علمیه قم با بیان این که حوزه شعبه دولت نیست گفت : حوزه‌ها باید بعد نظارتی داشته باشند و این نظارت تنها به داخل کشور ‏محدود نشود.‏