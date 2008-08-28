احسان قائم مقامی مغلوب ساسان صالح نیا شد

رئیس هئیت شطرنج آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود : مسابقات بین المللی شطرنج "جام سرداران آذربایجان" ویژه هفته دولت از عصر روز سه شنبه در ارومیه آغازشده و از نقاط برجسته این رقابتها باخت استاد بزرگ شطرنج باز ایران احسان قائم مقامی در دور دوم این بازیها است.
باقرخیلی از دیگر ویژگی این مسابقات را درخشش شطرنج باز 6 ساله کشورمان آرین غلامی در این دور از بازیها دانست.
وی در ادامه اظهارداشت : دور چهارم این رقابتها با شرکت ۳۳۵شطرنج باز داخلی و خارجی به روش سوئیسی در سالن شطرنج ارومیه در حال برگزاری است.
وی یادآورشد : ۴۰ شطرنج باز از ارمنستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه و کردستان عراق در این رقابتها شرکت کردهاند.
به گفته خلیلی برای این مسابقات 17 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که به 10 نفر برتر و یک بازیکن برتر زیر 16 سال و یک شطرنج باز بالای 50 سال اهدا خواهد شد.
وی آشنا کردن توانمندیهای آذربایجان غربی به مردم دنیا، بالا بردن روحیه مقاومت و همکاری، ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی و ورزشی کشورمان با سایر کشورهای جهان، ایجاد انگیزه لازم برای بالا بردن توان ورزشکاران استان را از جمله اهداف برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جام سرداران شهید آذربایجان عنوان کرد.
ارومیه – خبرگزاری مهر : در دور دوم از مسابقات بین المللی شطرنج "جام سرداران آذربایجان" احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران به ساسان صالح نیا از خراسان رضوی باخت.
رئیس هئیت شطرنج آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود : مسابقات بین المللی شطرنج "جام سرداران آذربایجان" ویژه هفته دولت از عصر روز سه شنبه در ارومیه آغازشده و از نقاط برجسته این رقابتها باخت استاد بزرگ شطرنج باز ایران احسان قائم مقامی در دور دوم این بازیها است.
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