احسان قائم مقامی مغلوب ساسان صالح نیا شد

رئیس هئیت شطرنج آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود : مسابقات بین المللی شطرنج "جام سرداران آذربایجان" ویژه هفته دولت از عصر روز سه شنبه در ارومیه آغازشده و از نقاط برجسته این رقابتها باخت استاد بزرگ شطرنج باز ایران احسان قائم مقامی در دور دوم این بازیها است.



باقرخیلی از دیگر ویژگی این مسابقات را درخشش شطرنج باز 6 ساله کشورمان آرین غلامی در این دور از بازیها دانست.



وی در ادامه اظهارداشت : دور چهارم این رقابتها با شرکت‪ ۳۳۵‬شطرنج باز داخلی و خارجی به روش سوئیسی در سالن شطرنج ارومیه در حال برگزاری است.



وی یادآورشد : ۴۰‬ شطرنج باز از ارمنستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه و کردستان عراق در این رقابتها شرکت کرده‌اند.



به گفته خلیلی برای این مسابقات 17 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که به 10 نفر برتر و یک بازیکن برتر زیر 16 سال و یک شطرنج باز بالای 50 سال اهدا خواهد شد.



وی آشنا کردن توانمندیهای آذربایجان غربی به مردم دنیا، بالا بردن روحیه مقاومت و همکاری، ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی و ورزشی کشورمان با سایر کشورهای جهان، ایجاد انگیزه لازم برای بالا بردن توان ورزشکاران استان را از جمله اهداف برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جام سرداران شهید آذربایجان عنوان کرد.