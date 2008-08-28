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۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

یک کارشناس روس :

تشدید تحریم ایران غیر ممکن است/ شورای امنیت گرفتار اختلافات شدید

تشدید تحریم ایران غیر ممکن است/ شورای امنیت گرفتار اختلافات شدید

یک کارشناس و تحلیلگر روسی بر این باور است که بحران در قفقاز و افزایش اختلافات میان اعضای دایمی شورای امنیت، تصویب هرگونه قطعنامه جدید علیه ایران را غیر ممکن کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولادیمیر یووسیف" از کارکنان ارشد موسسه "مناسبات بین المللی و اقتصاد جهانی" در مصاحبه با خبرگزاری آذربایجانی "ترندنیوز" اضافه کرد که در اوضاع و احوال کنونی مذاکره برای تصویب قطعنامه جدید ضد ایرانی در شورای امینت سازمان ملل متحد غیرممکن است.

یووسیف معتقد است که مناسبات میان روسیه و غرب در زمان حاضر به حدی پیچیده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر به تصویت قطعنامه ضدایرانی جدید نیست و تا زمانی که این روند رو به ثبات نگذاشته تصویب قطعنامه جدید علیه ایران امکان پذیر نیست.

این کارشناس با اشاره به مواضع ضد روسی دو نامزد جمهوریخواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مصالحه در آینده نزدیک میان روسیه و آمریکا را بعید دانست و گفت: در اوضاع و احوال کنونی باید تلاش کرد تا مناسبات موجود حفظ شود.

در پی بروز جنگ در اوستیای جنوبی و سردی روابط بین روسیه و غرب کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که این امر قطعاً بر روابط واشنگتن - مسکو در خصوص موضوع هسته ای تهران تاثیر خواهد گذاشت، که این مسئله را می توان در اظهارات مقام های روسی مشاهده کرد.

گرچه سرگئی ریابکف، معاون وزارت خارجه روسیه گفت که کشورش "مایل به همکاری سازنده" با آمریکا در مورد مسائل حساس است، اما افزود که لازمه توازن و سازش در این زمینه تنها "با در نظر گرفتن منافع از سوی دو طرف" ممکن خواهد بود.

گفتنی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هفته گذشته هشدار داده بود که کشورش می تواند به تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل اعتراض کند.

این اظهارات در حالی است که روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز اخیراً گزارش داد که در پی تنش ها در قفقاز، وزیر خارجه آمریکا و وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی اعمال تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت را بعید دانستند.

این روزنامه با اشاره به تماس تلفنی کاندولیزا رایس با شائول موفاز پیش از ترک سرزمین های اشغالی نوشت: دو طرف هم عقیده اند  که بعید است بتوان در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای درباره تشدید تحریم ها علیه ایران تصویب کرد، چرا که برای آن نیاز به اتفاق نظر تمامی اعضای دائم شورای امنیت است و پس از اوضاع در قفقاز، شانس تصویب چنین قطعنامه ای از بین رفته است.

کد مطلب 740046

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