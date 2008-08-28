تعیین قیمت گوشت مرغ حداکثر تا 28500 ریال توسط کارگروه کنترل بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: در راستای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای گوشت مرغ و جلوگیری از بروز هر گونه نابسامانی در بازار این کالای پرمصرف در ایام ماه مبارک رمضان و در پی تصویب کارگروه کنترل بازار که با در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثیر گذار در تولید گوشت مرغ، قیمت این ماده پروتئینی را برای مصرف کنندگان در هرکیلوگرم حداکثر تا 28500 ریال به صورت عرضه بازار تصویب نمود. بازرسان سازمان های بازرگانی بر این قیمت نظارت خواهند کرد.

این گزارش می افزاید: تمامی واحدهای عرضه کننده گوشت مرغ موظفند با رعایت قیمت مصوب و حقوق مصرف کنندگان نسبت به عرضه بر اساس نرخ های اعلام اقدام کنند.

گفتنی است: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در جهت رفاه حال هموطنان و به منظور تامین بخشی از نیازهای عمومی در رابطه با گوشت مرغ، با هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان های جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور،گوشت مرغ منجمد و تازه در فروشگاه های عرضه مستقیم کالا که با محوریت سازمان های بازرگاین فعال می باشد به ترتیب با نرخ 23000 ریال و 25500 ریال جهت مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.

این گزارش حاکی است طی هماهنگی های به عمل آمده بازرسان سازمان های بازرگانی سراسر کشور و شعب سیار تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شدت عمل هر چه بیشتر نسبت به برخورد قانونی اقدام خواهند کرد.

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