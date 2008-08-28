قربانعلی به مدال برنز دست یافت/ حقیقی به گروه بازنده ها رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها از ساعتی قبل با برگزاری مسابقات کاتای انفرادی در "جزیره کوتاکینابالو" مالزی آغاز شد که یک مدال برنز در بخش جوانان برای تیم ایران به دست آمد.

در کاتای جوانان مهران قربانعلی پور پس از سه پیروزی برابر نمایندگان سریلانکا، ویتنام و امارات در مرحله نیمه نهایی مقابل کاتاروی قطری 2 بریک شکست خورد. وی در گروه بازنده ها مقابل حریفی از ماکائو به برتری دست یافت و به مدال برنز رسید.

همچنین فرید حقیقی در رده سنی امید در اولین مبارزه خود به نماینده ژاپن باخت. در صورت راهیابی این ژاپنی به دیدار نهایی حقیقی می تواند در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز مبارزه کند.

اما در بخش کاتای تیمی، تیم ایران متشکل از علی مردانی، مسیح چیت ساز و میلاد خدایاری در اولین مبارزه خود تا ساعاتی دیگر مقابل برنده دیدار مالزی و اندونزی به میدان می رود.