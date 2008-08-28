بهترین آرزوها را برای ایران دارم/ انتظار این برخورد را نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، برتی فوگتس پس از شکست یک برصفر تیم ملی فوتبال آذربایجان مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: پیش از آنکه بخواهم در خصوص بازی اظهارنظر فنی داشته باشم باید نکاتی پیرامون اتفاقات پیش از مسابقه بیان کنم.

وی ادامه داد: ما برای برگزاری یک بازی دوستانه پیش دوستانمان آمدیم اما آن مهمان نوازیی که از ایرانی ها انتظار داشتم را ندیدم. زمانی که فردی دوستانش را به مهمانی دعوت می کند باید پذیرایی خوبی از آنها به عمل آورد اما ما از ایرانی ها این برخورد را ندیدیم. از شما انتظار این برخورد را نداشتم.

سرمربی تیم ملی فوتبال آذربایجان خاطر نشان کرد: زمانی که وارد ایران شدیم حدود یک و نیم ساعت در فرودگاه معطل ماندیم. متاسفانه فردی از فدراسیون برای پیگیری کارهای ما به فرودگاه نیامده بود. هتل محل اقامت مان آمادگی پذیرش ما را نداشت. فکر نمی کردم در ایران این چنین با ما برخورد کنند.

وی تاکید کرد: فکر می کردم با ما دوستانه برخورد می کنید. گمان نمی کردم برخوردتان با کشور دوست و همسایه تان این چنین باشد .

فوگتس افزود: این پیروزی را به شما تبریک می گویم. ما سعی کردیم یک بازی دوستانه خوب و محکم را مقابل ایران به نمایش بگذاریم تا برای بازی ماه آینده خود را آماده کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال آذربایجان خاطر نشان کرد: به ایرانی ها تبریک می گویم. این تیم بازیکنان خوبی در دنیا دارد. ما هم تیم جوانی داریم که برای پیشرفت بیشتر باید روی این تیم کار کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: بهترین آرزوها را برای ایران در راه صعود به جام جهانی دارم. از شما خواهش می کنم در آینده اگر مهمان دعوت می کنید بهتر از آنها پذیرایی کنید.