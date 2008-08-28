فلسفه صدرا

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: این مجموعه شش مرحله را شامل می شود که هر مرحله نیز فصلهایی را به خود اختصاص داده‌اند .

بداهت تصوری موضوع فلسفه، محمولات فلسفی، مشربهای فلسفی، مفهوم غیرماهوی وجود، نفی پیوند ضرورت بین دو واجب، بی نیازی هستی از علت، تخصص هستی، اصالت وجود، علت نیاز به علت، فیض دائمی الهی، خیر محض بودن وجود و چگونگی عروض عدم بر عدم از جمله موضوعات عنوان شده در فصلهای این کتاب هستند .

ماهیت، رابطه ماهیت با اوصاف و عوارض آن، انحای تعین، شناخت فصل و چگونگی اتحاد آن با جنس، تقابل واحد و کثیر، برخی احکام وحدت و کثرت، معنای علیت و اقسام آن، برهان سوم و اشارات از دیگر مباحث فصول مختلف "فسفه صدرا" هستند .

مشارکت وضع در تأثیر قوای جسمانی، علیت امکان و قوه، منفک نبودن ثبوت ماهیت از وجود، نیاز حادث زمانی به حرکت مستمر دوری و اختلاف مرآتیت حق نسبت به خلق و مرآتیت خلق نسبت به حق نیز در این کتاب طرح شده اند .