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۹ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۵۳

در مراسم بزرگداشت " سيدالشعراي انقلاب " مطرح شد :

جواد محقق : حسن حسيني هيچگاه دچار افراط و تفريط نشد

جواد محقق : حسن حسيني هيچگاه دچار افراط و تفريط نشد

خود ساختگي دكتر سيد حسن حسيني از عمده ترين دلايل جلوه گري او در افكار عمومي و شعله ور شدن آتش فراق اوست.


زنده ياد حسن حسيني
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مراسم گراميداشت زنده ياد دكتر حسن حسيني - شاعر و نويسنده فقيد ، عصر ديروز با حضور جمعي از شاعران ، نويسندگان و دانشجويان علاقه مند به ادبيات در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در ابتدا مجري برنامه ( محمد علي محمدي " م. ريحان " ) از ضياء الدين ترابي و جواد محقق دعوت كرد تا درباره شعر و انديشه حسن حسيني با جمع حاضر سخن بگويند.
ترابي كه سالهاست در حوزه نقد شعر با مطبوعات همكاري دارد ، با قرائت چند رباعي و شعر سپيد از حسن حسيني ، وي را احياء كننده قالب  مهجور رباعي در پس از انقلاب خواند.
اين شاعر گفت : مهم ترين عنصر در شعر حسن حسيني ، وجود تفكر ديني و دلبستگي به ارزشهاي اسلامي و اعتقادي است و در مجموعه شعر" گنجشك و جبرئيل " اين عنصر عيني تر است ، زيرا همه شعرهاي اين دفتر يا در مورد عاشوراست يا در ارتباط با آن سروده شده اند.


ضياء الدين ترابي - شاعر
و منتقد ادبيات
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ترابي با اشاره به برخي از ويژگي هاي شخصيتي مرحوم دكتر سيد حسن حسيني و اجتناب از جنجال گرايي و باند بازي در حوزه ادبيات و هنر ، به آخرين شعرهاي اين شاعر كه در روزهاي آغازين فروردين ماه توسط خود او در وبلاگ شخصي اش در سايت پرشين بلاگ نوشته شده است اشاره كرد و گفت : اين شعرها از نظر فرم و قالب به هايكوهاي ژاپني شباهت دارند و خود شاعر هم صريحا به اين نكته اشاره كرده است.
ترابي يادآور شد : مضمون مرگ و سفر به عالم معنا صريحا در شعرهاي آخر زنده ياد حسن حسيني جاي گرفته است.
در ادامه اين نشست كه با تاخيري نيم ساعته برگزار شد ، جواد محقق همداني - شاعر و سردبير ماهنامه رشد نوجوان با تاكيد بر خودساختگي و وسعت بينش حسن حسيني گفت : متاسفانه درست در روزهايي كه  قرار بود  اين شاعر و پژوهشگر پرتلاش ثمر بدهد و يافته هاي پژوهشي و علمي خود را در اختيار نسل بعد از خودش بگذارد ، از دنيا رفت و كاروان فرهنگ و ادب را سوگوار خويش كرد.
سردبير سابق ماهنامه رشد معلم افزود : به اعتقاد من آنچه داغ حسيني را جانسوزتر و محسوس تر كرد ، چند بعدي بودن شخصيت ادبي او و ظهور توانمندي هاي فراوانش در عرصه هاي مختلف حوزه فرهنگ بود ، چرا كه حسن حسيني صرفا يك شاعر نيست ، او منتقدي ممتاز ، پژوهشگري برجسته و صاحب نظري توانا در حوزه سينما و ادبيات كهن نيز هست.
جواد محقق تصريح كرد : حسيني حتي در زمينه نقاشي هم صاحب حرف و اطلاعات بود و توانمندي هاي گسترده او در حوزه هاي مختلف از اين شاعر و نويسنده نسل اول انقلاب اسلامي ، چهره اي چند بعدي و جامع الاطراف ساخت.
سراينده مجموعه شعر " پاسدار خورشيد " خاطرنشان ساخت : در كتاب " مشت در نماي درشت " حسن حسيني رابطه ادبيات و سينما به صورت دقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است ، او كتاب ديگري نيز با عنوان " سينماي وحشت " تاليف كرده است كه در برگيرنده يادداشت هاي او درباره هنر سينماست.  


جواد محقق
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وي گفت : مرحوم حسيني به سه زبان زنده دنيا تسلط قابل توجه داشت ، اما نكته جالبي كه مي خواهم در اين مورد بگويم ، اين است كه سيد حسن براي فراگيري هيچ يك ازسه زبان عربي ، انگليسي و تركي آذربايجاني دوره آموزشي خاصي را دنبال نكرده بود و به صورت فردي توانست در اين زمينه صاحب توفيق شود.
محقق در پايان صحبت هاي خود تصريح كرد : حسن حسيني بر خلاف خيلي از چهره هاي ادبي كه به صورت افراطي به عناصري مثل فرم و ظاهر اثر مي انديشند و از محتوا غافل مي شوند ، به معجون شفابخشي از تلفيق  فرم و محتوا دست يافت و بهره برداري مناسبي از اين دو عنصر كرد اما دچار افراط و تفريط نشد كه اين نكته نبايد از ديد شاعران و نويسندگان جوان و نوقلم امروز پنهان بماند.
در اين نشست ، اميد علي مسعودي ، رضا اسماعيلي ، سهراب هادي ، علي رضا بهرامي  و تني چند از اهالي فرهنگ و ادب حضور داشتند . 
پايان بخش برنامه ، اجراي  يك برنامه زنده موسيقي و سخنان سهراب هادي بود.
کد مطلب 74008

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