جواد محقق : حسن حسيني هيچگاه دچار افراط و تفريط نشد



زنده ياد حسن حسيني

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مراسم گراميداشت زنده ياد دكتر حسن حسيني - شاعر و نويسنده فقيد ، عصر ديروز با حضور جمعي از شاعران ، نويسندگان و دانشجويان علاقه مند به ادبيات در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در ابتدا مجري برنامه ( محمد علي محمدي " م. ريحان " ) از ضياء الدين ترابي و جواد محقق دعوت كرد تا درباره شعر و انديشه حسن حسيني با جمع حاضر سخن بگويند.ترابي كه سالهاست در حوزه نقد شعر با مطبوعات همكاري دارد ، با قرائت چند رباعي و شعر سپيد از حسن حسيني ، وي را احياء كننده قالب مهجور رباعي در پس از انقلاب خواند.اين شاعر گفت : مهم ترين عنصر در شعر حسن حسيني ، وجود تفكر ديني و دلبستگي به ارزشهاي اسلامي و اعتقادي است و در مجموعه شعر" گنجشك و جبرئيل " اين عنصر عيني تر است ، زيرا همه شعرهاي اين دفتر يا در مورد عاشوراست يا در ارتباط با آن سروده شده اند.



ضياء الدين ترابي - شاعر

و منتقد ادبيات

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ترابي با اشاره به برخي از ويژگي هاي شخصيتي مرحوم دكتر سيد حسن حسيني و اجتناب از جنجال گرايي و باند بازي در حوزه ادبيات و هنر ، به آخرين شعرهاي اين شاعر كه در روزهاي آغازين فروردين ماه توسط خود او در وبلاگ شخصي اش در سايت پرشين بلاگ نوشته شده است اشاره كرد و گفت : اين شعرها از نظر فرم و قالب به هايكوهاي ژاپني شباهت دارند و خود شاعر هم صريحا به اين نكته اشاره كرده است.ترابي يادآور شد : مضمون مرگ و سفر به عالم معنا صريحا در شعرهاي آخر زنده ياد حسن حسيني جاي گرفته است.در ادامه اين نشست كه با تاخيري نيم ساعته برگزار شد ، جواد محقق همداني - شاعر و سردبير ماهنامه رشد نوجوان با تاكيد بر خودساختگي و وسعت بينش حسن حسيني گفت : متاسفانه درست در روزهايي كه قرار بود اين شاعر و پژوهشگر پرتلاش ثمر بدهد و يافته هاي پژوهشي و علمي خود را در اختيار نسل بعد از خودش بگذارد ، از دنيا رفت و كاروان فرهنگ و ادب را سوگوار خويش كرد.سردبير سابق ماهنامه رشد معلم افزود : به اعتقاد من آنچه داغ حسيني را جانسوزتر و محسوس تر كرد ، چند بعدي بودن شخصيت ادبي او و ظهور توانمندي هاي فراوانش در عرصه هاي مختلف حوزه فرهنگ بود ، چرا كه حسن حسيني صرفا يك شاعر نيست ، او منتقدي ممتاز ، پژوهشگري برجسته و صاحب نظري توانا در حوزه سينما و ادبيات كهن نيز هست.جواد محقق تصريح كرد : حسيني حتي در زمينه نقاشي هم صاحب حرف و اطلاعات بود و توانمندي هاي گسترده او در حوزه هاي مختلف از اين شاعر و نويسنده نسل اول انقلاب اسلامي ، چهره اي چند بعدي و جامع الاطراف ساخت.سراينده مجموعه شعر " پاسدار خورشيد " خاطرنشان ساخت : در كتاب " مشت در نماي درشت " حسن حسيني رابطه ادبيات و سينما به صورت دقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است ، او كتاب ديگري نيز با عنوان " سينماي وحشت " تاليف كرده است كه در برگيرنده يادداشت هاي او درباره هنر سينماست.



جواد محقق

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وي گفت : مرحوم حسيني به سه زبان زنده دنيا تسلط قابل توجه داشت ، اما نكته جالبي كه مي خواهم در اين مورد بگويم ، اين است كه سيد حسن براي فراگيري هيچ يك ازسه زبان عربي ، انگليسي و تركي آذربايجاني دوره آموزشي خاصي را دنبال نكرده بود و به صورت فردي توانست در اين زمينه صاحب توفيق شود.محقق در پايان صحبت هاي خود تصريح كرد : حسن حسيني بر خلاف خيلي از چهره هاي ادبي كه به صورت افراطي به عناصري مثل فرم و ظاهر اثر مي انديشند و از محتوا غافل مي شوند ، به معجون شفابخشي از تلفيق فرم و محتوا دست يافت و بهره برداري مناسبي از اين دو عنصر كرد اما دچار افراط و تفريط نشد كه اين نكته نبايد از ديد شاعران و نويسندگان جوان و نوقلم امروز پنهان بماند.در اين نشست ، اميد علي مسعودي ، رضا اسماعيلي ، سهراب هادي ، علي رضا بهرامي و تني چند از اهالي فرهنگ و ادب حضور داشتند .پايان بخش برنامه ، اجراي يك برنامه زنده موسيقي و سخنان سهراب هادي بود.