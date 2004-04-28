جواد محقق : حسن حسيني هيچگاه دچار افراط و تفريط نشد

مراسم گراميداشت زنده ياد دكتر حسن حسيني - شاعر و نويسنده فقيد ، عصر ديروز با حضور جمعي از شاعران ، نويسندگان و دانشجويان علاقه مند به ادبيات در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
زنده ياد حسن حسيني
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به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در ابتدا مجري برنامه ( محمد علي محمدي " م. ريحان " ) از ضياء الدين ترابي و جواد محقق دعوت كرد تا درباره شعر و انديشه حسن حسيني با جمع حاضر سخن بگويند.
ترابي كه سالهاست در حوزه نقد شعر با مطبوعات همكاري دارد ، با قرائت چند رباعي و شعر سپيد از حسن حسيني ، وي را احياء كننده قالب مهجور رباعي در پس از انقلاب خواند.
اين شاعر گفت : مهم ترين عنصر در شعر حسن حسيني ، وجود تفكر ديني و دلبستگي به ارزشهاي اسلامي و اعتقادي است و در مجموعه شعر" گنجشك و جبرئيل " اين عنصر عيني تر است ، زيرا همه شعرهاي اين دفتر يا در مورد عاشوراست يا در ارتباط با آن سروده شده اند.
ترابي با اشاره به برخي از ويژگي هاي شخصيتي مرحوم دكتر سيد حسن حسيني و اجتناب از جنجال گرايي و باند بازي در حوزه ادبيات و هنر ، به آخرين شعرهاي اين شاعر كه در روزهاي آغازين فروردين ماه توسط خود او در وبلاگ شخصي اش در سايت پرشين بلاگ نوشته شده است اشاره كرد و گفت : اين شعرها از نظر فرم و قالب به هايكوهاي ژاپني شباهت دارند و خود شاعر هم صريحا به اين نكته اشاره كرده است.
ضياء الدين ترابي - شاعر
و منتقد ادبيات
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ترابي يادآور شد : مضمون مرگ و سفر به عالم معنا صريحا در شعرهاي آخر زنده ياد حسن حسيني جاي گرفته است.
در ادامه اين نشست كه با تاخيري نيم ساعته برگزار شد ، جواد محقق همداني - شاعر و سردبير ماهنامه رشد نوجوان با تاكيد بر خودساختگي و وسعت بينش حسن حسيني گفت : متاسفانه درست در روزهايي كه قرار بود اين شاعر و پژوهشگر پرتلاش ثمر بدهد و يافته هاي پژوهشي و علمي خود را در اختيار نسل بعد از خودش بگذارد ، از دنيا رفت و كاروان فرهنگ و ادب را سوگوار خويش كرد.
سردبير سابق ماهنامه رشد معلم افزود : به اعتقاد من آنچه داغ حسيني را جانسوزتر و محسوس تر كرد ، چند بعدي بودن شخصيت ادبي او و ظهور توانمندي هاي فراوانش در عرصه هاي مختلف حوزه فرهنگ بود ، چرا كه حسن حسيني صرفا يك شاعر نيست ، او منتقدي ممتاز ، پژوهشگري برجسته و صاحب نظري توانا در حوزه سينما و ادبيات كهن نيز هست.
جواد محقق تصريح كرد : حسيني حتي در زمينه نقاشي هم صاحب حرف و اطلاعات بود و توانمندي هاي گسترده او در حوزه هاي مختلف از اين شاعر و نويسنده نسل اول انقلاب اسلامي ، چهره اي چند بعدي و جامع الاطراف ساخت.
سراينده مجموعه شعر " پاسدار خورشيد " خاطرنشان ساخت : در كتاب " مشت در نماي درشت " حسن حسيني رابطه ادبيات و سينما به صورت دقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است ، او كتاب ديگري نيز با عنوان " سينماي وحشت " تاليف كرده است كه در برگيرنده يادداشت هاي او درباره هنر سينماست.
وي گفت : مرحوم حسيني به سه زبان زنده دنيا تسلط قابل توجه داشت ، اما نكته جالبي كه مي خواهم در اين مورد بگويم ، اين است كه سيد حسن براي فراگيري هيچ يك ازسه زبان عربي ، انگليسي و تركي آذربايجاني دوره آموزشي خاصي را دنبال نكرده بود و به صورت فردي توانست در اين زمينه صاحب توفيق شود.
جواد محقق
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محقق در پايان صحبت هاي خود تصريح كرد : حسن حسيني بر خلاف خيلي از چهره هاي ادبي كه به صورت افراطي به عناصري مثل فرم و ظاهر اثر مي انديشند و از محتوا غافل مي شوند ، به معجون شفابخشي از تلفيق فرم و محتوا دست يافت و بهره برداري مناسبي از اين دو عنصر كرد اما دچار افراط و تفريط نشد كه اين نكته نبايد از ديد شاعران و نويسندگان جوان و نوقلم امروز پنهان بماند.
در اين نشست ، اميد علي مسعودي ، رضا اسماعيلي ، سهراب هادي ، علي رضا بهرامي و تني چند از اهالي فرهنگ و ادب حضور داشتند .
پايان بخش برنامه ، اجراي يك برنامه زنده موسيقي و سخنان سهراب هادي بود.
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