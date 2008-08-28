ایران خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، "مهدی دانش یزدی" معاون نمایندگی دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در جلسه روز(6/6/1387) شورای امنیت که بمنظور بررسی شیوه‌ های کاری این شورا تشکیل شده بود، گفت: شیوه های کاری، ساختار و روندهای تصمیم گیری در شورای امنیت نیاز به اصلاحات بنیادین دارد و علیرغم اینکه این موضوع از اهمیتی اساسی برای اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل برخوردار است، اما بدلیل مخالفت برخی اعضای دائم شورا تاکنون اصلاحاتی قابل توجه در ساختار و شیوه های کاری شورای مزبور صورت نگرفته است.

دانش یزدی با تاکید بر اینکه نقائص فراوان در شیوه‌ های کاری، روند تصمیم گیری و نیز ساختار شورای امنیت سبب گردیده تا شاهد کاهش اعتماد بین المللی به شورای امنیت باشیم، افزود همین موضوع باعث شده تا وجهه شورا و مشروعیت تصمیمات آن نزد افکار عمومی جهان شدیدا مخدوش شود.



معاون نمایندگی دائم کشورمان همچنین در این جلسه با تشریح برخی جزئیات فنی مربوط به نقائص کاری شورای امنیت گفت این شورا طی سالهای اخیر وارد حوزه هایی گردیده که اساسا ارتباطی به دامنه کاری آن ندارد و در این زمینه می ‌توان به دخالت شورای امنیت درحوزه کاری مجمع عمومی، اکوسوک و حتی IAEA بعنوان نمونه هایی از این روند غیر قابل قبول اشاره نمود.

دانش یزدی موضوع برنامه هسته ‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران که از سوی چند عضو دائم در شورای امنیت با تحمیل در دستور کار این شورا قرار گرفته را نمونه ای از دخالت شورای امنیت در مسائلی دانست که اساسا ارتباطی به محدوده وظایف این شورا ندارد. وی افزود شورای امنیت طی 30 ماه گذشته در حرکتی کاملا سیاسی که توسط برخی اعضای دائم آن طراحی شده اقداماتی غیر قانونی، غیر ضروری و غیر قابل توجیه علیه برنامه هسته ‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نموده و این اقدامات تنها به این دلیل اتخاذ گردیده که ملت بزرگ ایران بر اعمال حقوق مسلم خود در استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته‌ای در چارچوب معاهده عدم اشاعه مصمم می‌باشد.

معاون نمایندگی دائم ایران در نیویورک در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ضرورت افزایش تعداد اعضای شورای امنیت اشاره و تاکید نمود اصلاح واقعی ساختار شورای امنیت تنها در صورت در نظر گرفتن کرسیهای لازم برای کشورهای درحال توسعه و نیز با ملحوظ داشتن حق بیش از 5/1 میلیارد مسلمان جهان ممکن خواهد بود. وی خواهان تلاش جمعی کشورها برای اصلاح ساختار شورای امنیت بگونه‌ ای که دمکراتیک ‌تر و پاسخگوتر شده و نماینده واقعی اعضای ملل متحد باشد گردیده و گفت جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در تلاش برای نیل به این هدف یعنی اصلاح ساختار سازمان ملل و بهبود شیوه های کاری آن مشارکت نماید.