به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، این نظر سنجی از سوی سازمان ورد پابلیک آپینین در شش کشور مصر، ترکیه، آذربایجان، ایران، اندونزی و فلسطین و همچنین نیجریه انجام شده است.

در این نظرسنجی درباره جهانی شدن به‌ویژه افزایش ارتباط اقتصاد با سایر کشورهای جهان پرسشهایی مطرح شده است که اکثریت شش کشور از هفت کشوری که در نظر سنجی پاسخگو بوده اظهار داشتند که این امر را برای کشورشان عمدتاً مثبت می‌پندارند.

تأیید روند جهانی شدن درمیان مسلمانان نیجریه و مصر با 79 و 78 درصد در بیشترین میزان خود قرار داشت و ترکیه تنها کشوری بوده که حمایت مردم آن به اکثریت نرسیده به طوری که 39 درصد آن را خوب و 28 درصد آن را بد تلقی کرده‌اند.

به طور میانگین می توان گفت که 63 درصد از مسلمانان این کشور جهانی شدن را برای کشور خود خوب می‌دانند و تنها 25 درصد فکر می‌کنند که جهانی شدن اساساً بد است.

"استیون کول" مدیر سازمان "ورلد پابلیک آپینین" در این رابطه گفت: این نتایج با باور عمومی که مردم در کشورهای اسلامی نسبت به چشم انداز ادغام در اقتصاد جهانی بدبین و متخاصم بوده کاملاً منافات دارد.

این نظرسنجی که از 5216 نفر انجام شده به صورت یک پروژه جمعی با مشارکت مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا و هدایت مؤسسه برنامه سیاست بین المللی دانشگاه مریلند صورت پذیرفته است.

نکات قابل ذکر درباره این نظر سنجی این است که تمام پرسشها در تمام کشورها مطرح نشده و حاشیه های خطای آن از مثبت و منفی 2/3 درصد تا 1/4 درصد متغیر است.

اکثر مردم این کشورهای اسلامی رویکردهای مثبتی نسبت به تجارت جهانی دارند. اکثریت در پنج یا شش کشور تجارت جهانی را برای شرکتهای کشورهای خود خوب می‌دانند و اکثریت مردم کشورهای اسلامی این نوع از تجارت را برای مشتریان نیز خوب ارزیابی کرده اند.