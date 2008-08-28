توسعه خدمات مخابرات بر اساس نیازهای جامعه صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیش از ظهر امروز محمد سلیمانی در جمع مدیران اجرایی شرکت مخابرات استان بوشهر اظهارداشت : توسعه زمانی ثمربخش و درآمد زا خواهد بود که در راستای نیازهای جامعه و بر اساس تکنولوژی صورت گیرد.

وی اظهار داشت : خوشبختانه بر اساس آمار و رضایت مندی مردم توسعه زیر ساخت های مخابراتی در استان بوشهر مناسب می باشد اما جهت رسیدن به ایده ال ها و تسریع در خدمات ، شتاب بخشی فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد.

سلیمانی با اشاره به اینکه تصمیم گیری و برنامه ریزی ها بر اساس ضوابط کارشناسی صورت گیرد ، گفت : اعمال خدمات و فعالیتهای کارشناسی علاوه بر کاهش هزینه ها موجب تسریع در فعالیت ها و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات خواهد شد.

وی گفت : با توجه به اینکه مردم نیازمند افزایش ارتیاط هستند به همین لحاظ ظرایب نفوذ تلفن همراه در استان افزایش یابد.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات کشورمان اضافه کرد : همچنین به لحاظ توسعه و افزایش خدمات تلفن های ثابت و همراه در استان مکانیزم و برنامه ریزهای مدون ، کارشناسی شده و پایدار طراحی شود.

سلیمانی توسعه خدمات در همه بخش ها را نیازمند همکاری ، هماهنگی و وحدت رویه تمامی دستگاه های اجرایی استان دانست و گفت : تنها دغدغه مسئولین و مدیران استان باید در جهت توسعه و ارائه خدمت به مردم باشد.

وی توسعه دفاتر خدمات ارتباطی روستایی ICT را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت : توسعه و افزایش دفاتر روستایی موجب کاهش هزینه های مردم ، سفرهای مردمی و تسریع در خدمات به مردم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر 145 دفتر خدمات ارتباط روستایی در استان در حال ارائه خدمت به روستاییان است ، گفت : تا پایان سال جاری 172 دفتر خدمات ارتباطی روستایی ICT تجهیز و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

عبدالعظیم قنبریان درباره مصوبات سفر هیئت دولت به استان ، بیان داشت : 7 مصوبه در سفر اول مربوط به شرکت مخابرات استان می شد که 6 مصوبه آن در نیمه اول سال 85 کاملاً اجرایی شد.

وی اضافه کرد : مصوبه فیبنر نوری نیز در حال انجام است و سه شهر استان در آینده ای نزدیک به فیبر نوری متصل خواهند شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان بوشهر یادآور شد : به لحاظ آمار ارائه شده مخابرات استان از شاخص های مناسب استانی و کشوری برخودار است.