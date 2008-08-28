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۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

نکوداشت زنان مبلغ شهر تهران -1

تشکیل اتاق فکر راهکار ساماندهی زنان مبلغ است

تشکیل اتاق فکر راهکار ساماندهی زنان مبلغ است

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر نقش سازنده زنان مبلغ در عرصه تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی، گفت: تشکیل اتاق فکر راهکاری برای ساماندهی این گروه و اطلاع‌رسانی به آنها است .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام‌ محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشورصبح امروز در همایش "اخلاق و معنویت؛ نخستین آیین نکوداشت زنان مبلغ شهر تهران" در تالار وحدت با تأکید بر اینکه زنان مبلغ باید قدر خود را بدانند، یادآور شد: خداوند در قرآن به زنان لقب "اولی‌الالباب" داده که این مسئله بیانگر ارزش وجودی زنان است .

وی با تأکید بر حضور مؤثر زنان جامعه ایران در عرصه های مختلف اجتماعی، گفت: با توجه به اینکه زنان نقش تأثیرگذاری در حوزه‌های مختلف دارند پس باید به این نکته توجه کنند که کار فرهنگی باید با کمترین امکانات و به دور از تجملات انجام شود.

قرائتی در تشریح ضرورت و چگونگی توجه زنان مبلغ به سادگی گفت: مبلغان زن باید در مجالس به نکات ظاهری چون ساده ‌بودن، ساده‌ گویی، تأکید بر نشاط آور بودن دین و مسائل عمیقی مانند استفاده از آیات قرآن در بیان مسائل مختلف و پرهیز از طرح روایات مشکوک توجه کنند.

وی یادآور شد: در عرصه تبلیغ راهی به جز مسیر انبیا رفتن خطا بوده و ما را به مقصد نمی ‌رساند، با در نظر گرفتن این نکته مهم مبلغان باید دقت داشته باشند که سخنانشان بر اساس مبانی قرآنی و طرح مسائل شرعی باشد .

قرائتی با تأکید بر اینکه قرآن بهترین و ارزشمندترین مرجع برای استخراج مطالب لازم جهت سخنرانی است، افزود: هر موضوعی که نیاز بشر امروز باشد در قرآن مورد اشاره قرار گرفته و منبعی سازنده برای طرح مطالب انسان ساز است .

همایش "اخلاق و معنویت؛ نخستین آئین نکوداشت بانوان مبلغ شهر تهران" از سوی اداره ‌کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز بانوان قرآن ‌پژوه وابسته به مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) در تالار وحدت برگزار می شود .

کد مطلب 740107

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