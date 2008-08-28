تشکیل اتاق فکر راهکار ساماندهی زنان مبلغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام‌ محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشورصبح امروز در همایش "اخلاق و معنویت؛ نخستین آیین نکوداشت زنان مبلغ شهر تهران" در تالار وحدت با تأکید بر اینکه زنان مبلغ باید قدر خود را بدانند، یادآور شد: خداوند در قرآن به زنان لقب "اولی‌الالباب" داده که این مسئله بیانگر ارزش وجودی زنان است .

وی با تأکید بر حضور مؤثر زنان جامعه ایران در عرصه های مختلف اجتماعی، گفت: با توجه به اینکه زنان نقش تأثیرگذاری در حوزه‌های مختلف دارند پس باید به این نکته توجه کنند که کار فرهنگی باید با کمترین امکانات و به دور از تجملات انجام شود.

قرائتی در تشریح ضرورت و چگونگی توجه زنان مبلغ به سادگی گفت: مبلغان زن باید در مجالس به نکات ظاهری چون ساده ‌بودن، ساده‌ گویی، تأکید بر نشاط آور بودن دین و مسائل عمیقی مانند استفاده از آیات قرآن در بیان مسائل مختلف و پرهیز از طرح روایات مشکوک توجه کنند.

وی یادآور شد: در عرصه تبلیغ راهی به جز مسیر انبیا رفتن خطا بوده و ما را به مقصد نمی ‌رساند، با در نظر گرفتن این نکته مهم مبلغان باید دقت داشته باشند که سخنانشان بر اساس مبانی قرآنی و طرح مسائل شرعی باشد .

قرائتی با تأکید بر اینکه قرآن بهترین و ارزشمندترین مرجع برای استخراج مطالب لازم جهت سخنرانی است، افزود: هر موضوعی که نیاز بشر امروز باشد در قرآن مورد اشاره قرار گرفته و منبعی سازنده برای طرح مطالب انسان ساز است .

همایش "اخلاق و معنویت؛ نخستین آئین نکوداشت بانوان مبلغ شهر تهران" از سوی اداره ‌کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز بانوان قرآن ‌پژوه وابسته به مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) در تالار وحدت برگزار می شود .