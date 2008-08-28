تعرفه واردات پنبه با تصویب دولت صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانی پنبه تحت ردیف های تعرفه 52010090 (پنبه با طول تار 29 میلی متر و بالاتر حلاجی نشده یا شانه نزده) 52010010 (سایر موارد پنبه حلاجی نشده یا شانه نزده) و 520300 ( و پنبه حلاجی شده یا شانه زده) صفر درصد تعیین شد.

گفتنی است: تا کنون تعرفه های پنبه و نخ به ترتیب 15 و 10 درصد بود که عدم تناسب میان این تعرفه ها همواره مورد اعتراض صاحبان صنایع نساجی قرار داشت زیرا با اعمال این تعرفه ها عملا مواد اولیه گران تر از کالای ساخته شده در می آید و در نتیجه مقدار زیادی نخ وارد کشور می شد.

عدم تناسب میان تعرفه نخ و پنبه طی چند سال اخیر چالش های زیادی را برای کارخانجات نخ سازی در کشور بوجود آورده و پایین تر بودن تعرفه واردات نخ از پنبه باعث انبار و عدم فروش حجم زیادی ازنخ در کارخانه های نخ سازی کشور و مملو شدن بازار از نخ های وارداتی شده بود که با مصوبه جدید دولت، هزینه تمام شده تولید نخ در داخل کاهش خواهد یافت.

با این مصوبه دولت به وظیفه خود برای دفاع از صنایع و تهیه پنبه ارزان برای صنعت نساجی عمل کرده است زیرا با توجه به مشکلات دیرینه کارخانجات نساجی کشور،کاهش تعرفه پنبه موجب کاهش قیمت تمام شده نخ تولیدی کارخانجات داخلی خواهد شد و توان رقابت پذیری آنها را افزایش می دهد.

همچنین قابل ذکر است که بر اثر خشکسالی سال جاری احتمال کاهش تولید پنبه در داخل کشور وجود داشت که با کاهش تعرفه واردات کمبود این محصول رفع می شود.

این مصوبه در تاریخ 5/6/87 از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.