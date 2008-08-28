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۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

نکوداشت زنان مبلغ شهر تهران- 2

زنان مبلغ پیام الهی را بدون ترس تبیین کنند

زنان مبلغ پیام الهی را بدون ترس تبیین کنند

آیت‌الله سبحانی در پیامی با یادآوری اینکه خداوند ناظر بر اعمال و رفتار زنان مبلغ است، گفت: زنان مبلغ باید پیام الهی را بدون پروا بیان کنند .

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در پیامی به همایش " اخلاق و معنویت؛ نکوداشت بانوان مبلغ شهر تهران"، اعلام کرد: واژه تبلیغ به معنی رساندن پیام است، خواه صاحب پیام خدا باشد یا آفریده او مانند بشر، درست و راست باشد یا نادرست و دروغ، ولی سخن ما درباره انسانهای والایی است که بار امانت الهی را به دوش کشیده و پیامهای الهی را به بندگان خدا می‌رسانند.

آیت الله سبحانی در پیام خود افزوده است: پیامبران از مخالفت خدا می‌ترسند اما از غیر خدا در امر تبلیغ نمی‌ترسند و اعتقاد دارند که خدا بر کارهای آنان ناظر و حسابگری دقیق است .

وی خطاب به زنان مبلغ آورده است: شما خواهران گرامی که با قرآن و احادیث اسلامی مجهز شده‌ اید و برای رساندن سخن خدا بپا خاسته ‌اید، سخن حق و پیام الهی را بدون پروا بدون ترس از فرد یا مقامی بازگو کنید و بدانید، حسابگری مانند خدا، ناظر اعمال و رفتار شماست.

 

کد مطلب 740115

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