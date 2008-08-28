مطالبه جدی دستگاه بازرسی کشور اجرای صحیح دولت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مصطفی پورمحمدی در دوازدهمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان اظهار داشت: آهنگ تغییر نگاه ها به استان هرمزگان با توجه به تلاش گسترده عرصه مدیریتی استان آغاز شده و باید از تمامی ظرفیت های انسانی و منطقه ای جهت توسعه نام هرمزگان بهره برداری کرد.

وی گفت: در عرصه مدیریتی کشور استان هرمزگان در ردیف استان های غنی در موقعیت استراتژیک قرار دارد و باید تلاش کرد تا نام این استانها را در ردیف استانهای شاخص ملی قرار داد.

پورمحمدی ادامه داد: در تکمیل، تطبیق و تنظیم تلاش ها که موجب برآیند مناسبی از کارها می شود همچنان ضعف وجود دارد و باید بر عنصر هماهنگی در انجام کارها تاکید جدی کرد.

رئیس سازمان بازرسی افزود: هدف این سازمان تقویت مدیریت کشور است جایگاهی که در آن بتوان به عنوان نقشی مکمل به مدیران در انجام وظیفه آنها کمک کرد و ما خود را عضوی از زنجیره مدیریتی کشور می دانیم و تمام تلاش ساختار مدیریتی کشور را متوجه توسعه نام ایران اسلامی و ارتقاء شاخصه های بهره مندی باید هدایت کرد.

وی با تاکید بر اجرای دقیق سازوکار دولت الکترونیک در کشور در هر دو بخش منطقه ای و ملی بر لزوم مدرنیزاسیون سازوکار مدیریتی کشور تاکید کرد.

پورمحمدی اظهار داشت: حس اعمال نظارت را باید در کشور به گونه ای تغییر داد که افراد از نظارت دچار پرهیز نشوند و با پذیرفتن آن در جهت رفع مشکلات اقدام کنند.

رئیس سازمان بازرسی کشور، ظرفیت اجرایی دستگاه های کشور را بسیار بالا دانست وگفت: باید با هدایت مناسب و مدیریت اصولی آنها روز به روز توانمندتر از گذشته کشور را هدایت کرد.

در بخش دیگری از این جشنواره وزیر مسکن نیز به بیان گوشه ای از دستاوردهای دولت در بخش مسکن مورد نیاز مردم پرداخت و گفت: بر اساس سرشماری سال 1385 کشور دارای 5/17 میلیون خانوار و 16 میلیون خانه بود که نشان دهنده کمبود یک و نیم میلیونی واحدهای مسکونی مورد نیاز مردم بود با این حال طی سالهای اخیر با افزوده شدن میزان ازدواج و نیاز متولدین سالهای انقلاب به مسکن با یک انباشتگی تاریخی کمبود مسکن مواجه شدیم که اقدامات بزرگی تا کنون برای رفع آن در کشور در جریان است.

سعیدی کیا نیاز سالانه کشور به مسکن را یک و نیم میلیون واحد عنوان کرد و گفت: از این تعداد 100 هزار واحد روستایی و 2/1 میلیون واحد شهری مورد نیاز است که همه تلاش های در سراسر کشور در قالب کارگروه های مسکن به سمت و سوی هدایت نیازها به سوی پروژه های مسکن مهر در حال انجام است که امیدواریم با پیشرفت مناسب موجود بتوانیم در آینده شاهد بهره برداری گسترده ای از طرح ها و پروژه های طرح مسکن مهر در سراسر کشور باشیم.

وزیر مسکن به مقایسه بعد خانوار در سال 75 و 85 پرداخت و گفت: در سال 75 این میزان معادل 5 نفر به ازای هر خانواده بود که در سال 85 به 4 نفرکاهش یافته است که با درک این موضوع و با حمایت مناسب مجلس و با اقدام در جهت حذف قیمت زمین از کل قیمت مسکن تلاش کرد تا بتواند باری از دوش بخش های کمتر برخوردار جامعه و دهک های محروم بردارد.

محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برآیند حرکت دولت را در استان هرمزگان مثبت ارزیابی کرد و گفت: با علم بوجود قوت ها و ضعف های موجود در مسیر آهنگ تغییر نگاه ها به هرمزگان آغاز شده و در حوزه مسائل کلان کشور شاهد توجه ویژه به این استان هستیم که تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

وی گفت: هرمزگان به دلیل وضعیت خاص در تقسیم کار ملی و همجواری با کشورهای توانمند در توسعه و پیشرفت نیازمند به انسجام بیشتری در اقدام برای افزایش بهره مندی مردم این منطقه را می طلبد.

در بخش دیگری از این مراسم از دستگاه ها و کارمندان نمونه هر بخش تقدیر شد.