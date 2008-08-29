به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تاریخی را برگر سال 2006 بر مبنای داستانی کوتاه از استیون میلهاوزر کارگردانی کرد و در آن ادوارد نورتن، پل جیاماتی، جسیکا بیل، روفوس سیوئل و ادی مارسان نقش آفرینی کرده‌اند.

داستان "شعبده‌باز" در سال‌های گذر از قرن 19 به 20 در وین اتفاق می‌افتد و درباره شعبده‌بازی به نام آیزنهایم است که با استفاده از قدرت و توانایی‌اش می‌کوشد به عشق دوران کودکی خود که دختری از طبقه مرفه است، دست ‌یابد. این فیلم 110 دقیقه‌ای اولین بار در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش درآمد.

هر چند داستان "شعبده‌باز" در اتریش اتفاق می‌افتد، اما بخش زیادی از پروژه در جمهوری چک فیلمبرداری شد. فیلم با بودجه17 میلیون دلاری ساخته شد و در آمریکا 40 میلیون دلار و در دنیا 48 میلیون دلار فروخت. "شعبده‌باز" با استقبال خوب منتقدان مواجه شد و در وبسایت Rotten Tomatoes حدود 76 درصد آرا منتقدان را کسب کرد.

جاناتان رزنبام در نشریه شیکاگو ریدر نقش‌آفرینی پل جیاماتی را "ظریف، چشمگیر و بسیار موشکافانه" برشمرد و استفن هولدن منتقد نیویورک تایمز نیز نقش‌آفرینی نورتن در این فیلم را کاملاً "متناسب با شخصیت مرموز و در عین حال آزاردهنده او" توصیف کرد.