5 پیشنهاد ایران برای نقش آفرینی فعال سازمان شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تاجیکستان در حال برگزاری است، با بیان این مطلب اظهار داشت: از اجلاس قبلی تاکنون تحولات منطقه ای و جهانی شتاب بیشتری به خود گرفته است. در بخش های اقتصادی ، جهان متاثر از خشکسالی های گسترده، کمبود مواد غذایی ، افزایش شدید قیمتها، آشفتگی در بازارهای مالی و پولی و بسیاری از بورس های جهان ، گسترش فقر و مداخلات گسترده در بازارهای پولی برای نجات اقتصاد رو به اضمحلال امریکا و انتقال مشکلات اقتصادی این کشور به سایر کشورها بوده است .

وی افزود: در بخش های سیاسی ، بعضی بحران ها تداوم یافته است و مسایل جدیدی نیز بوجود آمده است . بحران عراق ادامه یافته و هنوز عراق در اشغال است . حضور نیروهای ناتو در افغانستان نه تنها کمکی به ایجاد امنیت نکرده است بلکه دائما عده ای از مردم بیگناه افغانستان در بمباران ها و درگیری ها کشته می شوند واخیراً شاهد بودیم در یک تهاجم وحشیانه بیش از 100 نفر ازکودکان و زنان افغان در یک روستا کشته شدند. گروه های هدف ناتو در این کشور نه تنها محدود نشده اند بلکه دامنه حضور آنان گسترش یافته است . چنین وضعیت ناپایداری می¬تواند علاوه بر مردم مظلوم افغانستان ، همسایگان و کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.

دکتر احمدی ن‍ژاد ادامه: بعضی قدرتهای غربی از طریق تحریک بعضی جریانات سیاسی و بعضی دولت ها و دعوت آنان در پیوستن به پیمانهای نظامی ، همگرایی موجود در منطقه را خدشه دار ساخته و بین همسایگان تشنج ایجاد می کنند تا از یک طرف زمینه گسترش نفوذ و اقتدار سیاسی و نظامی خود را فراهم کنند و از جانب دیگر مانع از اقتدار دولتهای منطقه شوند و متاسفانه اقدامات یک جانبه آنان ادامه دارد .

رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: تولید، فرآوری و توزیع مواد مخدر همچنان به عنوان یک تهدید جهانی رو به گسترش است . جوانان کشورها قربانیان اصلی آن هستند. علیرغم احساس خطر جهانی و طرح موضوع در نشست های مختلف اقدام همه جانبه و موثری در مقابله با آن انجام نشده است .

وی گفت: میلیونها نفر در سال، قربانی مصرف مواد مخدر می شوند و تلفات و خسارات ناشی از آن از جنگهای متعارف درجهان بیشتر است . به همین مقدار امروز به دلیل توسعه بیماری HIV بر بشریت خسارت وارد می شود . افراط گرایی و تروریسم کور معضل دیگری است که فضای زندگی ملت ها بخصوص ملت های منطقه را ناامن ساخته است .

احمدی نژاد اظهار داشت: علیرغم مشکلات و چالش های عمده فرا روی بشر امروز که به بعضی از آن اشاره گردید، نظامات اقتصادی و سیاسی بین المللی تاکنون قادر به مقابله با آسیب ها و رفع آنها نبوده اند . نه در مسایل و بحرانهای اقتصادی نظیر افزایش قیمتها و کاهش ارزش ذخایر ارزی و توسعه فزآینده فقر و نه در مسایل و بحران های سیاسی نظیر زخم کهنه 60 ساله فلسطین که هنوز روزانه از کودکان و زنان و جوانان فلسطینی قربانی می گیرد و صدها هزار نفر دیگر را در محاصره غیر انسانی مواد غذایی و دارویی قرار داده است و یا درمسئله عراق و افغانستان و یا تهدیدات خاموش مواد مخدر و بیماریهای واگیر و گروه های افراطی این نظامات نتوانسته اند اقدامات موثری انجام دهند و معمولا جز هیاهو و تبلیغات چیزی ارایه نکرده اند .

دکتر احمدی نژاد با بیان این مطالب خطاب به اعضای این اجلاس گفت: سازمان همکاری شانگهای می تواند موقعیت و فرصت ممتازی در حل مشکلات اقتصادی، مناقشات منطقه ای و بین المللی و تهدیدهای فوق الذکر احراز نماید .

وی ادامه داد: سازمان همکاری شانگهای با دربرگرفتن بیش ازیک سوم از مردم جهان با فرهنگ های غنی، استعدادهای فراوان و گوناگون و همچنین با بهره مندی از ویژگی های برجسته رفتاری و اخلاق ملت های خود نظیر انسان دوستی ، حق طلبی، عدالتخواهی و مهمان نوازی، می تواند مانع زورگویی ها ، تهدیدات و تجاوزات بوده و پرچمدار صلح و دوستی در جهان باشد . سازمان شانگهای با نگاه عادلانه و احترام به حقوق همه ملتها و با کوشش برای رفع بی عدالتی ها و تهدیدها می تواند نقص و عدم کارایی بسیاری از مجامع و سازمانهای بین المللی را جبران نماید .

رئیس جمهوری افزود: خوشبختانه در سال گذشته شاهد توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری بوده ایم . این همکاری ها می تواند به نحو برجسته تری در بخش های سیاسی و فرهنگی و امنیتی نیز گسترش یابد .

احمدی نژاد گفت: در هر صورت جهان در حال تغییرات است . بخشی از این تغییرات همانگونه که اشاره شد ناشی از ناکارآمدی نظامات بین المللی است و بخش دیگر ناشی از مطالبات حق طلبانه و عدالتخواهانه ملتهاست . بدون تردید امروز عدالت ، پاکی و صداقت ، آرمان و مطالبه مشترک و عمومی همه ملت های جهان است و نمی توان از کنار آن عبور کرد .

رئیس جمهوری کشورمان در ادامه سخنان خود خطاب به حاظرین گفت: به نظر ما سازمان شانگهای می تواند با ابتکارات نو ، ضمن جبران عدم کارآیی بعضی ازنظامات و ساز و کارهای بین المللی، پاسخگوی بخشی از مطالبات امروز نیز باشد. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کند ؛

1- مبادلات اقتصادی ، تجاری ، پولی و مالی بین کشورهای عضو با ارزهای رایج در خود این کشورها ساماندهی شود . نرخ های برابری در این کشورها بر حسب معیارهای متقن اقتصادی تعیین شود . در این صورت ارزش بخش عظیمی از منابع ارزی کشورهای مزبور حفظ و تقویت خواهد شد . همچنین سازمان در برنامه ای درازمدت نسبت به تعیین پول واحد جهت استفاده در معاملات و تبادل خارجی بررسی ها و مطالعه لازم را انجام دهد .

2- بانک سازمان همکاری شانگهای با مشارکت کشورهای عضو جهت تسهیل مبادلات تشکیل شود .

3- به منظور مبارزه با باندهای قاچاق و جنایات سازمان یافته و تروریسم و افراطی گری، همکاریهای امنیتی سازماندهی شود .

4- با هدف نزدیک تر شدن دیدگاه های سیاسی و همگرایی بیشتر با تشکیل کمیته مشترک سیاسی، مشورت های سیاسی بین اعضاء به طور دائم جریان یابد .

5- برای رفع اختلافات احتمالی بین اعضاء یک نهاد قضایی تاسیس گردد.

رئیس جمهوری ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای سازمان، تاکید کرد؛ جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه ژئوپلتیک و ژئو اکونومیک خود در منطقه بویژه با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی خود، آمادگی دارد همکاری های خود را با سازمان همکاری شانگهای و کشور های عضو گسترش و تعمیق بخشد .

دکتر احمدی ن‍ژاد در پایان گفت: بنده از جناب رحمن رئیس جمهور محترم تاجیکستان به خاطر مدیریت و مهمان نوازی شایسته ایشان تشکر می کنم و برای روسیه ریاست آینده سازمان و خود سازمان و همه ملتها آرزوی موفقیت، سلامتی و عزت دارم.